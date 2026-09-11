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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Majorque : les Sénégalais au cœur d’une affaire de violences
Sept ressortissants sénégalais ont été interpellés à Playa de Palma, à Majorque, après plusieurs plaintes déposées par des vendeurs ambulants sénégalais.
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Dimanche 30 Août 2026 - 18:27 Pirogue partie de Gambie : 18 Sénégalais interceptés au large de Dakhla
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Jeudi 27 Août 2026 - 20:30 Trois Sénégalais Arrêtés À Chicago
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