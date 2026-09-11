Majorque : les Sénégalais au cœur d’une affaire de violences

Des vendeurs sénégalais qui auraient tenté de s’opposer à ces agissements affirment avoir subi des menaces et des agressions, certaines plaintes faisant état de coups de couteau et de morsures.



L’enquête avait été ouverte en mai 2026 par la police nationale espagnole, à la suite de plusieurs signalements.



Les sept hommes ont finalement été arrêtés au début du mois de septembre. Ils sont poursuivis notamment pour agressions, coercition et appartenance présumée à une organisation criminelle.



Ils ont toutefois été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec interdiction de fréquenter la zone touristique de Playa de Palma.

Selon les informations rapportées par la presse espagnole, les suspects se seraient mêlés aux vendeurs présents dans cette zone touristique avant d’approcher des touristes, avec l’objectif présumé de leur dérober leurs effets personnels.