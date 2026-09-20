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THIÈS : UN TÔLIER CONDAMNÉ À 30 000 F CFA D’AMENDE POUR AVOIR FRAPPÉ LA FEMME DE SON GRAND FRÈRE


Rédigé le Lundi 21 Septembre 2026 à 15:40 | Lu 66 fois Rédigé par



THIÈS : UN TÔLIER CONDAMNÉ À 30 000 F CFA D’AMENDE POUR AVOIR FRAPPÉ LA FEMME DE SON GRAND FRÈRE
Faits divers – Tribunal d’instance de Thiès Un tôlier âgé de 34 ans, identifié sous le nom de M. Diakhaté, a été jugé devant le tribunal d’instance de Thiès pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de deux jours sur N. Fall, l’épouse de son grand frère. À l’issue des débats, le prévenu a été reconnu coupable et condamné à une amende ferme de 30 000 F CFA. Une intervention pour protéger un enfant qui dégénère Selon les déclarations de la partie civile à la barre, les faits se sont produits alors que M. Diakhaté était en train de battre son enfant. Témoin de la scène, N. Fall, sa belle-sœur, serait intervenue pour tenter de mettre fin aux violences exercées sur le petit. Mais cette intervention aurait rapidement dégénéré. D’après le récit de la victime, le prévenu se serait retourné contre elle avant de la rouer de coups de poing. Les violences lui auraient occasionné une blessure au bras, nécessitant une consultation médicale. Une plainte déposée à la police À la suite de cette altercation, N. Fall s’est rendue dans une structure sanitaire afin de faire constater ses blessures et d’obtenir un certificat médical. Le document médical a fait état d’une incapacité temporaire de travail de deux jours. La victime a ensuite décidé de porter l’affaire devant les autorités compétentes en déposant une plainte auprès de la police. Cette procédure a conduit M. Diakhaté devant la juridiction pour répondre des faits de coups et blessures volontaires qui lui étaient reprochés. Le prévenu reconnaît finalement la bagarre À la barre, le tôlier a d’abord tenté de contester les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, au cours des débats, il a fini par reconnaître s’être battu avec la femme de son grand frère. De son côté, le procureur de la République a requis l’application de la loi, laissant au tribunal le soin de statuer sur la culpabilité du prévenu et la sanction à prononcer. 30 000 F CFA d’amende ferme Au terme des débats, le tribunal d’instance de Thiès a déclaré M. Diakhaté coupable des faits de coups et blessures volontaires. En répression, le prévenu a été condamné à une amende ferme de 30 000 F CFA. Une affaire familiale qui s’est ainsi terminée devant la justice, après une intervention destinée, selon les déclarations de la victime, à protéger un enfant victime de violences.



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