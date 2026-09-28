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Zac Mbao : il essayait les motos avant de disparaître, 1,455 million FCFA retrouvé


Rédigé le Lundi 28 Septembre 2026 à 15:39 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un homme est soupçonné d’avoir mis en place une méthode bien particulière pour s’emparer de motos proposées à la vente. Il demandait à essayer les engins avant de disparaître avec. Une somme de 1 455 000 FCFA a été retrouvée dans le cadre de l’affaire.


Zac Mbao : il essayait les motos avant de disparaître, 1,455 million FCFA retrouvé

À Zac Mbao, une affaire de vols présumés de motos attire l’attention des enquêteurs. Le suspect aurait utilisé une technique reposant sur la confiance des propriétaires qui mettaient leurs engins en vente.
 

Selon les informations rapportées, l’homme se présentait comme un potentiel acheteur. Après avoir manifesté son intérêt pour une moto, il demandait au propriétaire de pouvoir effectuer un essai.
 

C’est précisément à ce moment qu’il aurait profité de la situation pour prendre la fuite avec l’engin. Une méthode qui aurait permis de multiplier les victimes avant que les soupçons ne se portent sur lui.
 

Les investigations menées dans cette affaire auraient permis de retrouver une somme de 1 455 000 FCFA.
 

Cette découverte constitue un élément important pour lesenquêteurs, qui cherchent désormais à déterminer l’origine exacte de cet argent et son éventuel lien avec les faits dénoncés.
 

Les investigations devront également permettre d’identifier les éventuelles victimes et de déterminer si le suspect aurait agi seul ou avec l’aide de complices.
 

Cette affaire rappelle surtout aux vendeurs de motos et autres véhicules la nécessité de prendre des précautions lors des essais effectués par de potentiels acheteurs.
 

La procédure se poursuit afin de faire toute la lumière sur les faits.



Lat Soukabé Fall

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