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Maristes : que s’est-il passé après sa sortie de Fann ?


Rédigé le Lundi 28 Septembre 2026 à 15:35 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un jeune homme âgé de 24 ans se retrouve au cœur d’une affaire qui soulève plusieurs interrogations à Dakar.


Maristes : que s’est-il passé après sa sortie de Fann ?

Après avoir quitté l’hôpital psychiatrique de Fann, le jeune homme s’est retrouvé dans le secteur des Maristes, où il a été grièvement blessé.
 

Les circonstances précises de ce qui s’est passé restent, pour l’heure, à éclaircir. Comment le jeune homme est-il arrivé aux Maristes ? Dans quelles circonstances a-t-il été blessé ? S’agissait-il d’une agression ou d’un autre incident ?
 

Autant de questions auxquelles l’enquête devra apporter des réponses.
 

Alertés, les secours sont intervenus pour prendre en charge le jeune homme, dont l’état était jugé préoccupant. Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer son parcours depuis son départ de Fann jusqu’au moment où il a été retrouvé blessé.
 

Les témoignages recueillis et les éléments matériels disponibles pourraient permettre de comprendre le déroulement exact des faits.
 

Pour l’heure, aucune conclusion définitive ne peut être tirée sur les circonstances de ses blessures. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite l’inquiétude aux Maristes.



Lat Soukabé Fall

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