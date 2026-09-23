Thiès : une nuit pluvieuse marque le passage à jeudi

Après une journée marquée par un ciel de plus en plus chargé, les premières gouttes ont fait leur apparition dans la soirée. Depuis, les précipitations se poursuivent par moments, donnant à la ville une ambiance particulièrement humide.





Dans les rues de Thiès, les chaussées mouillées témoignent du passage de la pluie. Les automobilistes et les conducteurs de deux-roues sont appelés à davantage de prudence, notamment en raison de la visibilité réduite et du caractère glissant de certaines routes.





Une nuit encore sous surveillance

Alors que la nuit n’est pas encore terminée, les averses continuent de rythmer cette fin de mercredi et le début de jeudi. Il est donc encore trop tôt pour dresser un bilan définitif de cet épisode pluvieux ou mesurer les éventuels cumuls enregistrés dans les différents quartiers.





Cette situation intervient dans un contexte météorologique marqué par une importante activité pluvieuse dans plusieurs régions du Sénégal. Les prévisions annoncent d’ailleurs encore des risques de pluie dans la région de Thiès au cours des prochaines heures.





Les populations des zones habituellement exposées aux ruissellements et aux accumulations d’eau sont invitées à rester vigilantes.





La météo reste instable

Pour les habitants de Thiès, cette pluie constitue un nouvel épisode à suivre de près. La situation pourrait encore évoluer au cours de la nuit et de la journée de jeudi.





En attendant, la capitale du Rail reste sous un ciel chargé, avec des averses qui continuent de tomber par moments.





