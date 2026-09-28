Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Malaw d’Or 2026 : Serigne Ndiaye distingué pour son engagement en faveur du patriotisme et de la citoyenneté


Rédigé le Lundi 28 Septembre 2026 à 14:30 | Lu 113 fois Rédigé par



Malaw d’Or 2026 : Serigne Ndiaye distingué pour son engagement en faveur du patriotisme et de la citoyenneté
Le coordonnateur national du Programme de modernisation des villes (Promovilles), Serigne Ndiaye, a été distingué lors de l’édition 2026 du Malaw d’Or, organisée ce samedi 26 septembre à Thiès. Il fait partie des dix personnalités retenues pour cette édition, avec neuf représentants du secteur privé et un seul acteur issu du secteur public. Serigne Ndiaye s’est vu décerner le « Malaw d’Or du Patriotisme et de la Citoyenneté », une distinction qui vient saluer son engagement et son action à la tête de Promovilles, dans un contexte marqué par la poursuite de plusieurs projets d’aménagement et d’infrastructures à travers différentes collectivités territoriales du Sénégal. « J’ai un sentiment de fierté pour cette distinction » Visiblement satisfait après la réception de son trophée, le coordonnateur national de Promovilles a d’abord rendu grâce à Dieu avant d’adresser ses remerciements aux autorités et aux équipes qui l’accompagnent dans sa mission. « J’ai un sentiment de fierté pour cette distinction. Je suis très content et je remercie tout d’abord le Président Bassirou Diomaye Faye qui m’a fait confiance en me portant à la tête de Promovilles », a déclaré Serigne Ndiaye. Il a également salué l’accompagnement du ministre des Infrastructures, Déthié Fall, tout en félicitant les agents de Promovilles pour leur contribution aux résultats obtenus. « Je remercie et félicite les équipes de Promovilles qui ont aussi participé à ce succès », a-t-il ajouté. Une distinction perçue comme une responsabilité supplémentaire Pour Serigne Ndiaye, ce trophée ne constitue pas uniquement une récompense. Il représente surtout une responsabilité supplémentaire et une source de motivation pour poursuivre les efforts engagés. « Cette distinction représente une charge pour moi. Lorsqu’on est honoré pour son travail, on n’a plus le droit de baisser les bras, de reculer ou de faire moins qu’avant », a-t-il souligné. Le responsable de Promovilles entend ainsi transformer cette reconnaissance en un nouveau levier pour accélérer l’exécution des projets et améliorer davantage les performances du programme. « Cette distinction va nous permettre de redoubler d’efforts, de faire davantage de performances et d’avoir des taux élevés dans l’exécution de nos projets. Nous allons tout faire pour livrer tous les projets dans les meilleurs délais », a-t-il promis. Des chantiers relancés et de nouveaux projets annoncés Revenant sur son passage à la tête de Promovilles, Serigne Ndiaye a notamment mis en avant les efforts entrepris pour relancer les chantiers confrontés à des difficultés. « À mon arrivée à Promovilles, nous avons relancé tous les chantiers qui étaient en difficulté. Ensuite, nous avons accéléré les travaux », a-t-il expliqué. Selon lui, cette dynamique a permis la livraison de plusieurs projets et le lancement de nouveaux chantiers. Il a également évoqué les réformes engagées au sein du programme, avec l’ambition de renforcer les interventions dans les villes secondaires. Parmi les objectifs affichés figurent notamment le désenclavement de certains quartiers et établissements scolaires, l’amélioration de l’accès aux hôpitaux et universités ainsi que la connexion des plateformes industrielles. « Ce ne sont pas les slogans qui vont développer le Sénégal » À l’occasion de cette cérémonie, Serigne Ndiaye a également insisté sur la nécessité de privilégier l’action concrète et les résultats dans la conduite des politiques publiques. « Ce ne sont pas des slogans ou des discours qui vont développer le Sénégal, mais seul le travail bien fait », a-t-il lancé. Le coordonnateur national de Promovilles estime également que les responsables publics doivent davantage être présents sur le terrain afin de suivre l’évolution réelle des projets. « Le rôle d’un ministre ou d’un directeur, ce n’est pas de rester dans son bureau pour signer des documents et donner des ordres. Il doit aussi descendre sur le terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets », a-t-il soutenu. Avec cette distinction du Malaw d’Or 2026, Serigne Ndiaye affirme vouloir poursuivre son engagement avec davantage de détermination. Pour lui, la reconnaissance obtenue à Thiès doit surtout servir de motivation pour accélérer la réalisation des projets de modernisation urbaine et renforcer leur impact au bénéfice des populations et des collectivités territoriales.



Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Actualité à Thiès

Thiès : Ouverture de la Foire Internationale, un carrefour pour l'inclusion numérique et l'entrepreneuriat

Lat Soukabé Fall - 24/09/2026 - 0 Commentaire
Thiès : Ouverture de la Foire Internationale, un carrefour pour l'inclusion numérique et l'entrepreneuriat
La capitale du Rail est en effervescence. Le coup d'envoi officiel de la Foire Internationale de Thiès a été donné pour une semaine d'échanges économiques majeurs, du 23 au 29 septembre 2026. Pour...

Thiès : une nuit pluvieuse marque le passage à jeudi

Lat Soukabé Fall - 24/09/2026 - 0 Commentaire
Thiès : une nuit pluvieuse marque le passage à jeudi
La pluie s’est invitée à Thiès dans la soirée du mercredi 23 septembre avant de se poursuivre durant la nuit et jusqu’à jeudi. Une séquence pluvieuse qui vient confirmer la dégradation des conditions...

Actualités

Malaw d’Or 2026 : Serigne Ndiaye distingué pour son engagement en faveur du patriotisme et de la citoyenneté

- 28/09/2026 - 0 Commentaire
Malaw d’Or 2026 : Serigne Ndiaye distingué pour son engagement en faveur du patriotisme et de la citoyenneté
Le coordonnateur national du Programme de modernisation des villes (Promovilles), Serigne Ndiaye, a été distingué lors de l’édition 2026 du Malaw d’Or, organisée ce samedi 26 septembre à Thiès. Il...

PÉNURIES D’EAU DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À THIÈS : ME HABIB VITIN INTERPELLE LES MAIRES ET ALERTE SUR LES CONDITIONS DE RENTRÉE

- 28/09/2026 - 0 Commentaire
PÉNURIES D’EAU DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À THIÈS : ME HABIB VITIN INTERPELLE LES MAIRES ET ALERTE SUR LES CONDITIONS DE RENTRÉE
À quelques jours de la rentrée scolaire, les conditions d’accueil des élèves dans les établissements scolaires de Thiès suscitent déjà des inquiétudes. Le président du Mouvement Thiès D’Abord, Me...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction