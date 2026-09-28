PÉNURIES D’EAU DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À THIÈS : ME HABIB VITIN INTERPELLE LES MAIRES ET ALERTE SUR LES CONDITIONS DE RENTRÉE

À quelques jours de la rentrée scolaire, les conditions d’accueil des élèves dans les établissements scolaires de Thiès suscitent déjà des inquiétudes. Le président du Mouvement Thiès D’Abord, Me Habib Vitin, est monté au créneau pour interpeller les autorités locales sur plusieurs difficultés, notamment la prise en charge des besoins des élèves et les pénuries d’eau dans certaines écoles. Dans sa sortie, Me Habib Vitin estime que les collectivités territoriales doivent davantage s’impliquer dans l’accompagnement des familles à l’approche de la rentrée. Il dénonce notamment ce qu’il considère comme une insuffisance dans certaines opérations de distribution de fournitures scolaires. Selon lui, « donner deux cahiers à un élève et appeler cela une fourniture scolaire comme don » ne saurait répondre aux besoins réels des familles. Le responsable du Mouvement Thiès D’Abord appelle ainsi les maires à prévoir des budgets conséquents destinés à soutenir les parents d’élèves, particulièrement en cette période où les dépenses liées à la rentrée scolaire pèsent lourdement sur les ménages. Des écoles confrontées à des pénuries d’eau Au-delà des fournitures scolaires, Me Habib Vitin tire également la sonnette d’alarme sur la situation de l’approvisionnement en eau dans certains établissements scolaires de Thiès. Il affirme que des écoles seraient confrontées à des pénuries d’eau et que certains établissements auraient même reçu des bons de coupure. Une situation qu’il juge préoccupante à quelques jours de la reprise des cours. Pour le président de Thiès D’Abord, l’accès à l’eau dans les écoles constitue une question essentielle, notamment pour garantir des conditions d’hygiène et de sécurité acceptables aux élèves et au personnel éducatif. Il interpelle donc les autorités compétentes afin que des mesures urgentes soient prises pour éviter que cette situation ne perturbe la rentrée scolaire et ne compromette les conditions d’apprentissage des enfants. À travers cette sortie, Me Habib Vitin relance ainsi le débat sur la responsabilité des collectivités locales dans la gestion et l’accompagnement des établissements scolaires. Une question qui intervient à un moment où parents, enseignants et élèves se préparent à une nouvelle année scolaire, avec l’espoir de voir les difficultés liées aux infrastructures et aux services essentiels rapidement prises en charge.