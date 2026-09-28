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Dodel : 100 000 FCFA pour les célibataires, 50 000 FCFA pour les femmes déjà mariées


Rédigé le Lundi 28 Septembre 2026 à 15:42 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Dodel, une nouvelle organisation des règles relatives à la dot suscite l’attention. Le village aurait décidé de différencier le montant de la dot selon la situation matrimoniale de la femme concernée.


Dodel : 100 000 FCFA pour les célibataires, 50 000 FCFA pour les femmes déjà mariées

Les pratiques matrimoniales connaissent une évolution à Dodel. Dans ce village, les règles concernant la dot ont fait l’objet d’une réforme visant notamment à fixer des montants distincts.
 

Selon les informations rapportées, la dot serait désormais fixée à 100 000 FCFA pour les femmes célibataires, tandis que les femmes déjà mariées seraient concernées par un montant de 50 000 FCFA.
 

Cette décision intervient dans un contexte où les questions liées au mariage, à la dot et aux dépenses familiales occupent une place importante dans les communautés.
 

La fixation de montants précis vise notamment à établir un cadre connu de tous et à éviter que les négociations autour de la dot ne deviennent une source de difficultés entre les familles.
 

La décision locale suscite naturellement des discussions sur les traditions matrimoniales et leur adaptation aux réalités sociales et économiques actuelles.
 

La dot constitue en effet un élément important des cérémonies de mariage dans de nombreuses communautés. Son montant peut toutefois varier selon les coutumes et les pratiques propres à chaque localité.
 

À Dodel, cette réforme constitue donc une nouvelle étape dans l’organisation des pratiques matrimoniales du village.



Lat Soukabé Fall

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