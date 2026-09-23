Thiès : Ouverture de la Foire Internationale, un carrefour pour l'inclusion numérique et l'entrepreneuriat

Dès le premier jour, les stands installés sur la Promenade des Thiessois ont attiré une foule nombreuse d'artisans, de PME locales et de start-ups technologiques. L'objectif de cette semaine est clair : démocratiser l'accès aux outils numériques pour en faire un levier d'émancipation économique pour la jeunesse et les femmes de la région. Face aux défis actuels de l'emploi, les opportunités offertes par le digital et la création d'entreprises apparaissent comme les moteurs indispensables du développement territorial.
Le numérique au service des entrepreneurs locaux
Plus qu'une simple exposition commerciale, la foire se veut un espace de transformation. Au-delà de la vente de produits locaux et artisanaux, l'accent est mis sur l'accompagnement des porteurs de projets. Des experts du secteur privé, des structures d'appui étatiques et des mentors se relaient pour animer des ateliers pratiques. Au programme : initiation au commerce en ligne, marketing digital, gestion financière connectée et cybersécurité.
« Le numérique ne doit plus être un luxe, mais un outil du quotidien pour chaque entrepreneur thiessois », expliquent les organisateurs lors de la conférence de presse d'ouverture couverte par les médias locaux, notamment Thiesinfo TV. Pour les femmes entrepreneures de la région, cette vitrine est une occasion unique de valoriser les ressources locales tout en apprenant à conquérir de nouveaux marchés virtuels.
Une semaine riche en opportunités
Jusqu'au 29 septembre, les visiteurs et professionnels pourront participer à des panels de discussion, nouer des partenariats stratégiques B2B et découvrir les innovations technologiques conçues au Sénégal. Les opportunités de réseautage s'annoncent d'autant plus dynamiques que la foire coïncide cette semaine avec les préparatifs d'autres grands événements régionaux, créant une synergie unique à Thiès.
Que vous soyez un jeune à la recherche d'une formation aux métiers du futur, un artisan désireux de numériser son activité ou simplement un citoyen curieux, la Foire Internationale de Thiès s'impose comme le rendez-vous économique incontournable de ce mois de septembre. Les portes restent ouvertes tous les jours pour célébrer le génie créatif et entrepreneurial de la région.
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