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Vidéo virale sur des chats tués : un suspect conduit au commissariat du Plateau


Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026 à 11:28 | Lu 59 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montrant un homme transportant un chat présenté comme mort a déclenché une enquête au Plateau. Les éléments de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement du Plateau ont interpellé lundi 28 septembre 2026 un homme qui aurait d’abord fourni une fausse identité. Une procédure est en cours pour faire la lumière sur les faits.


Vidéo virale sur des chats tués : un suspect conduit au commissariat du Plateau

Une vidéo diffusée massivement sur les réseaux sociaux a suscité de nombreuses réactions après la publication d’images montrant un homme vêtu de sombre, le visage dissimulé sous une capuche, se déplaçant dans une rue avec un chat entre les mains.
 

Les images, présentées comme montrant des actes de maltraitance et la mise à mort de chats, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Face à l'émoi suscité par cette séquence, les éléments de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement du Plateau ont ouvert des investigations afin d'identifier l'individu et de déterminer les circonstances exactes des faits.
 

Les recherches ont abouti, lundi 28 septembre 2026, à l'interpellation d'un homme se présentant sous le nom de « Razac ». Au moment de son arrestation, l'individu aurait déclaré être de nationalité camerounaise, sans fournir davantage de précisions.
 

Mais les enquêteurs auraient rapidement découvert que cette identité n'était pas la sienne. D'après les éléments rapportés dans le cadre de l'enquête, le suspect serait en réalité un ressortissant burkinabè, identifié par l'initiale I., âgé de 34 ans.
 

Conduit au commissariat pour être entendu, l'homme aurait tenu, au cours de son audition, des propos jugés incohérents et contradictoires. Les enquêteurs chercheraient ainsi à déterminer les raisons de son comportement et son éventuel état au moment des faits.
 

Ces éléments ont conduit les services compétents à envisager une mesure de prise en charge. Une demande d'internement devrait ainsi être adressée au préfet afin qu'un suivi puisse être organisé.
 
L'enquête doit permettre de préciser les circonstances dans lesquelles les chats ont été tués, le rôle exact du suspect et les éventuelles suites judiciaires à donner à cette affaire qui a largement circulé sur les réseaux sociaux.



Lat Soukabé Fall

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