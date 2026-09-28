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Thiès : une course en Jakarta se termine par un vol


Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026 à 11:33 | Lu 66 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un jeune électricien, identifié par les initiales C. Sarr, a été condamné par le Tribunal d’instance de Thiès pour le vol d’une moto Jakarta appartenant à D. Diatta.


Thiès : une course en Jakarta se termine par un vol

Les faits se sont déroulés à Médina Fall. D. Diatta avait accepté de transporter C. Sarr comme passager. En cours de route, le conducteur a reçu un appel manqué provenant d’un numéro inconnu. Souhaitant rappeler, il s’est arrêté devant une boutique pour acheter du crédit téléphonique.
 

Selon ses déclarations, il a laissé son passager à proximité de la moto avant d’entrer dans le commerce. À son retour, il a constaté que C. Sarr était parti avec la moto.
 

Une plainte a alors été déposée. Les investigations de la police ont finalement permis de retrouver et d’interpeller le mis en cause.
 

À la barre, C. Sarr a contesté les accusations. Il a affirmé que la moto avait été volée par un certain Bathie. Cette version ne correspondait toutefois pas à ses déclarations lors de l’enquête, au cours de laquelle il avait reconnu avoir commis le vol.
 

La partie civile a réclamé 150 000 FCFA de dommages et intérêts.
 

Le procureur de la République avait requis deux ans de prison, dont six mois ferme contre le prévenu.
 

Après délibération, le tribunal a déclaré C. Sarr coupable de vol. Il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont trois mois ferme, ainsi qu’à une amende de 20 000 FCFA.
 

Le tribunal l’a également condamné à verser 150 000 FCFA de dommages et intérêts à D. Diatta.



Lat Soukabé Fall

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