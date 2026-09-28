Thiès : la Flamme olympique au cœur de la cérémonie des JOJ Dakar 2026

Cette journée constitue un moment particulier pour la région de Thiès, qui accueille la Flamme olympique dans une ambiance marquée par la mobilisation populaire et les animations prévues autour de l’événement.





Une matinée consacrée à la caravane

Les activités ont débuté dans la matinée avec une grande campagne de communication couplée à une caravane de la Flamme olympique à travers les principales artères de la ville.





Prévue de 09h00 à 13h00, cette première partie de la journée permet à la Flamme d'aller à la rencontre des populations et de faire vivre l'esprit des JOJ dans différents quartiers de Thiès.





La caravane constitue également une occasion de sensibiliser les populations sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse et de favoriser leur appropriation par les jeunes et les acteurs locaux.





La Promenade des Thiessois au cœur de l'événement

Dans l'après-midi, l'attention s'est déplacée vers la Promenade des Thiessois, choisie comme principal site de la cérémonie officielle et des célébrations culturelles.





À partir de 15h00, les activités officielles et culturelles ont pris le relais, avec une programmation qui doit se poursuivre jusqu'à 18h30.





La cérémonie rassemble différents acteurs institutionnels, sportifs, culturels et associatifs, ainsi que des populations venues assister à ce moment symbolique.





Une mobilisation préparée en amont

L'étape de Thiès avait fait l'objet d'une préparation particulière au niveau régional. Un Comité régional de développement (CRD) consacré au passage de la Flamme avait permis de réunir les différents services et acteurs concernés afin de coordonner le dispositif.





Les autorités avaient notamment insisté sur la nécessité d'une forte mobilisation des collectivités territoriales, des services de l'État, des acteurs sportifs et culturels et des populations.





L'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, avait appelé chacun à s'approprier l'événement.





« Faisons de cet événement le nôtre », avait-il lancé lors des préparatifs.





Sept porteurs pour l'étape de Thiès

L'étape thiessoise met également en avant les porteurs de la Flamme. Sept relayeurs, dont quatre hommes et trois femmes, ont été retenus pour participer au passage de la Flamme dans la région. Parmi eux figure notamment une personne vivant avec un handicap, donnant à cette étape une dimension inclusive.





Le relais symbolise la transmission des valeurs associées à l'olympisme et à la jeunesse : le partage, le respect, l'engagement et le dépassement de soi.





Une fête sportive et culturelle

Au-delà du symbole sportif, le passage de la Flamme est également présenté comme un moment de célébration culturelle.





Les animations organisées à la Promenade des Thiessois permettent aux populations de participer à la fête et de mettre en avant la richesse culturelle de la région.





Pour Thiès, cette journée constitue ainsi une occasion de valoriser sa jeunesse, ses acteurs sportifs et ses talents culturels tout en participant à la dynamique nationale autour des JOJ Dakar 2026.





Thiès au rendez-vous des JOJ Dakar 2026

Avec le passage de la Flamme, Thiès rejoint officiellement la tournée nationale qui accompagne la préparation des JOJ Dakar 2026.





La mobilisation observée dans la ville témoigne de l'intérêt suscité par cet événement auprès des populations.





Après la caravane de la matinée, la cérémonie officielle et les animations culturelles se poursuivent actuellement à la Promenade des Thiessois, où les différents acteurs se retrouvent autour de la Flamme olympique.





Thiès Info TV suit cette étape en direct et continuera de vous faire vivre les temps forts de cette journée : arrivée et passage de la Flamme, mobilisation des populations, interventions des autorités, animations culturelles et relais des porteurs.



À Thiès, ce 29 septembre 2026, la Flamme olympique rassemble sport, jeunesse et culture au cœur de la capitale du Rail.

