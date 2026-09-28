Un « simbe gaïndé » vire à l’affrontement au couteau à Pout

Les faits remontent à une rencontre entre le prévenu et A. Fall, à l’occasion d’un « simbe gaïndé » organisé à Pout. Selon le récit livré à la barre, une dispute aurait éclaté après des insultes proférées par M. Diouf à l’encontre du jeune homme.





A. Fall explique avoir répondu aux propos du carreleur, provoquant une montée de tension entre les deux hommes. D’après la partie civile, M. Diouf aurait alors sorti un couteau avant de lui asséner plusieurs coups.





La victime affirme avoir été touchée à trois reprises, notamment au cou, à la tête et au dos.





Le prévenu donne une autre version

À la barre, M. Diouf a contesté cette version des faits. Le jeune carreleur soutient que c’est A. Fall qui détenait initialement le couteau.





Selon ses explications, une bagarre aurait ensuite éclaté entre les deux protagonistes. C’est au cours de cette confrontation qu’il aurait réussi à récupérer l’arme avant de porter des coups à son adversaire.





Le tribunal devait ainsi départager les deux versions et déterminer les responsabilités dans cette altercation.





Trois mois ferme et 50 000 FCFA d’amende

À l’issue des débats, le procureur de la République a estimé les faits suffisamment établis. Il a requis trois mois d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 50 000 FCFA.





Le Tribunal d’instance de Thiès a finalement suivi ces réquisitions sur la peine principale. M. Diouf a été déclaré coupable de coups et blessures volontaires et condamné à trois mois de prison ferme ainsi qu’à une amende de 50 000 FCFA.





Sur le volet civil, le carreleur devra également verser 125 000 FCFA de dommages et intérêts à A. Fall.





Une affaire née d’une simple altercation lors d’une manifestation populaire et qui s’est finalement soldée par une condamnation pénale.

