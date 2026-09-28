Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Un « simbe gaïndé » vire à l’affrontement au couteau à Pout


Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026 à 11:23 | Lu 133 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une altercation survenue lors d’un « simbe gaïndé » à Pout s’est terminée devant le Tribunal d’instance de Thiès. M. Diouf, carreleur âgé de 20 ans, a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires et condamné à trois mois de prison ferme.


Un « simbe gaïndé » vire à l’affrontement au couteau à Pout

Les faits remontent à une rencontre entre le prévenu et A. Fall, à l’occasion d’un « simbe gaïndé » organisé à Pout. Selon le récit livré à la barre, une dispute aurait éclaté après des insultes proférées par M. Diouf à l’encontre du jeune homme.
 

A. Fall explique avoir répondu aux propos du carreleur, provoquant une montée de tension entre les deux hommes. D’après la partie civile, M. Diouf aurait alors sorti un couteau avant de lui asséner plusieurs coups.
 

La victime affirme avoir été touchée à trois reprises, notamment au cou, à la tête et au dos.
 

Le prévenu donne une autre version

À la barre, M. Diouf a contesté cette version des faits. Le jeune carreleur soutient que c’est A. Fall qui détenait initialement le couteau.
 

Selon ses explications, une bagarre aurait ensuite éclaté entre les deux protagonistes. C’est au cours de cette confrontation qu’il aurait réussi à récupérer l’arme avant de porter des coups à son adversaire.
 

Le tribunal devait ainsi départager les deux versions et déterminer les responsabilités dans cette altercation.
 

Trois mois ferme et 50 000 FCFA d’amende

À l’issue des débats, le procureur de la République a estimé les faits suffisamment établis. Il a requis trois mois d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 50 000 FCFA.
 

Le Tribunal d’instance de Thiès a finalement suivi ces réquisitions sur la peine principale. M. Diouf a été déclaré coupable de coups et blessures volontaires et condamné à trois mois de prison ferme ainsi qu’à une amende de 50 000 FCFA.
 

Sur le volet civil, le carreleur devra également verser 125 000 FCFA de dommages et intérêts à A. Fall.
 

Une affaire née d’une simple altercation lors d’une manifestation populaire et qui s’est finalement soldée par une condamnation pénale.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mardi 29 Septembre 2026 - 11:33 Thiès : une course en Jakarta se termine par un vol

Mardi 29 Septembre 2026 - 11:28 Vidéo virale sur des chats tués : un suspect conduit au commissariat du Plateau

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction