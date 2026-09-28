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Maalaw d’Or : Ngouda Dieng sacré « Thièssois de l’année 2026 »


Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026 à 00:11 | Lu 56 fois Rédigé par


La 13ᵉ édition des Maalaw d’Or a consacré Ngouda Dieng, PDG de l’agence immobilière Diaspora Sope Naby, comme « Thièssois de l’année 2026 ».


Cette distinction vient récompenser son parcours et son engagement dans le secteur immobilier, notamment dans l’accompagnement des Sénégalais de la diaspora souhaitant investir et réaliser des projets immobiliers au Sénégal. À travers Diaspora Sope Naby, Ngouda Dieng ambitionne de faciliter les démarches des investisseurs, de sécuriser leurs projets et de promouvoir des cités modernes et mieux structurées. L’entrepreneur plaide également pour un accompagnement accru de l’État envers les initiatives privées dans le secteur immobilier, afin de faciliter davantage l’accès au logement et l’investissement. Cette reconnaissance constitue pour Ngouda Dieng un encouragement à poursuivre ses actions en faveur de la diaspora et des familles sénégalaises, avec l’ambition de faire de l’immobilier un véritable levier de développement.



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