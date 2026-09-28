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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Maalaw d’Or : Ngouda Dieng sacré « Thièssois de l’année 2026 »
La 13ᵉ édition des Maalaw d’Or a consacré Ngouda Dieng, PDG de l’agence immobilière Diaspora Sope Naby, comme « Thièssois de l’année 2026 ».
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Lundi 28 Septembre 2026 - 14:30 Malaw d’Or 2026 : Serigne Ndiaye distingué pour son engagement en faveur du patriotisme et de la citoyenneté
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