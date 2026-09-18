Un homme meurt dans un restaurant à Grand-Dakar

Les faits se sont produits dans la nuit du 17 septembre 2026, vers 0 h 15, à la rue appelée « Garage Casamance », dans la commune de Grand-Dakar.





Alertés de la découverte d’un homme sans vie, les éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar se sont rendus sur place. Ils ont découvert le corps d’un homme identifié par les initiales C. Diouf, âgé de 36 ans et domicilié à Grand-Dakar.





Selon un témoin présent sur les lieux, C. Diaw, chauffeur domicilié dans le même secteur, la victime était en train d’acheter son dîner dans un restaurant lorsqu’elle serait soudainement tombée à terre.





Le témoin rapporte que l’homme a commencé à avoir des difficultés à respirer avant de cesser de respirer quelques instants plus tard. Les services de police ont alors été alertés.





Les sapeurs-pompiers ont également été appelés pour intervenir. Après les constatations effectuées sur place, le corps a été transporté à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.



Pour l’heure, les circonstances exactes de ce décès restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d’établir les causes de la mort.

