Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Un homme meurt dans un restaurant à Grand-Dakar


Rédigé le Vendredi 18 Septembre 2026 à 14:31 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un homme âgé de 36 ans est décédé dans la nuit du mercredi au jeudi à Grand-Dakar, alors qu’il se trouvait dans un restaurant pour prendre son dîner. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.


Un homme meurt dans un restaurant à Grand-Dakar

Les faits se sont produits dans la nuit du 17 septembre 2026, vers 0 h 15, à la rue appelée « Garage Casamance », dans la commune de Grand-Dakar.
 

Alertés de la découverte d’un homme sans vie, les éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar se sont rendus sur place. Ils ont découvert le corps d’un homme identifié par les initiales C. Diouf, âgé de 36 ans et domicilié à Grand-Dakar.
 

Selon un témoin présent sur les lieux, C. Diaw, chauffeur domicilié dans le même secteur, la victime était en train d’acheter son dîner dans un restaurant lorsqu’elle serait soudainement tombée à terre.
 

Le témoin rapporte que l’homme a commencé à avoir des difficultés à respirer avant de cesser de respirer quelques instants plus tard. Les services de police ont alors été alertés.
 

Les sapeurs-pompiers ont également été appelés pour intervenir. Après les constatations effectuées sur place, le corps a été transporté à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.
 
Pour l’heure, les circonstances exactes de ce décès restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d’établir les causes de la mort.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 18 Septembre 2026 - 14:48 Vidéos intimes : une plainte mène à l’arrestation d’un homme aux Parcelles

Vendredi 18 Septembre 2026 - 14:38 Koungheul : cinq jours après son malaise, elle décède

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction