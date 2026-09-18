Koungheul : cinq jours après son malaise, elle décède

Les faits remontent au 10 septembre 2026, vers 10 heures. La jeune femme, identifiée par les initiales S. S. et domiciliée à Diamniadio, se trouvait de passage aux abords de la station Pétro Flamme de Koungheul lorsqu’elle a été prise d’un malaise.





Alertés, les sapeurs-pompiers, avec l’appui de la police, ont procédé à son évacuation vers l’hôpital de Koungheul, où elle a été prise en charge.





Malgré les soins reçus, son état ne s’est pas amélioré. S. S. est finalement décédée dans la nuit du 15 au 16 septembre 2026, aux environs de 2 h 35, soit cinq jours après son admission.





Selon le certificat médical établi par le médecin traitant, Dr M. Guèye, la victime souffrait d’une pathologie grave. Le document médical conclut à un décès consécutif à cette maladie, sans que la nature de celle-ci ne soit rendue publique.





Après le décès, le corps a été déposé à la morgue de l’hôpital de Koungheul.





Parallèlement, les autorités ont entrepris des recherches afin d’identifier et de retrouver les parents ou proches de la défunte. Une enquête a été ouverte par le commissariat urbain de Koungheul afin de documenter les circonstances du décès et de permettre les démarches nécessaires.

