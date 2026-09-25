Un enfant de 2 ans jeté en mer sous les yeux de sa mère

Le témoignage a été livré jeudi 24 septembre par Enrique Espinosa, responsable du Consortium de sécurité et des urgences de Lanzarote, lors d’une intervention sur la radio locale Crónicas de Lanzarote.





D’après son récit, l’enfant voyageait avec sa mère à bord d’une pirogue qui aurait quitté la Gambie pour tenter de rejoindre les îles Canaries. Alors que le petit garçon pleurait, les passeurs auraient décidé de le précipiter dans l’eau, sous les yeux de sa mère.





« Dans une embarcation, ils ont jeté à l’eau un enfant de deux ans qui pleurait avec sa mère », a rapporté le responsable espagnol, cité lors de cette intervention radiophonique.





À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de déterminer avec certitude ce qu’est devenu l’enfant après sa chute en mer. Aucun élément précis n’a notamment été communiqué sur une éventuelle opération de sauvetage ou sur la survie du petit garçon.





Le témoignage d’Enrique Espinosa intervient dans un contexte marqué par les risques considérables liés aux traversées clandestines de l’Atlantique vers les Canaries. Ces voyages, effectués dans des embarcations souvent surchargées et exposées aux conditions difficiles en mer, mettent régulièrement en danger les personnes qui tentent de rejoindre l’archipel espagnol.





Le responsable des secours évoquait ce cas alors qu’il était interrogé au sujet d’une autre affaire survenue lors d’une traversée en pirogue : l’agression sexuelle présumée d’une femme. Trois hommes ont été arrêtés par la police espagnole et placés en détention provisoire dans le cadre de cette enquête.





Le récit de cet enfant de deux ans illustre, selon les autorités citées, les violences et les situations de grande vulnérabilité auxquelles certains passagers peuvent être confrontés pendant ces traversées. Il rappelle également les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles s’effectuent certains départs clandestins depuis les côtes ouest-africaines vers les îles Canaries.



Pour l’heure, les circonstances exactes entourant la disparition de l’enfant et son éventuel sort restent à éclaircir.

