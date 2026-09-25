THIÈS : Mouhamadou Madana Kane appelle au changement et prépare une nouvelle candidature présidentielle

La salle Bakara de Thiès a accueilli ce dimanche 27 septembre 2026 une rencontre politique du parti DUNDU, dirigé par Mouhamadou Madana Kane. Le responsable politique, qui avait donné rendez-vous à ses militants et sympathisants, a échangé avec son public autour de la situation du pays, de l’économie et des orientations de sa formation politique.





Au centre de son intervention, un message : le Sénégal doit changer.





Selon Mouhamadou Madana Kane, ce changement doit notamment concerner la manière de conduire les affaires publiques et de répondre aux difficultés économiques et sociales auxquelles le pays est confronté.





« Le Sénégal doit changer »

Face aux militants réunis à Thiès, le leader de DUNDU a insisté sur la nécessité d’imprimer une nouvelle direction au pays. Son discours s’inscrit dans la ligne politique qu’il défend depuis plusieurs années autour de la transformation économique et de la réforme de l’action publique.





Mouhamadou Madana Kane avait déjà présenté son Programme Accéléré de Redressement Économique (PARÉ), qui met notamment l’accent sur la relance de l’économie réelle, l’emploi, la production et la consommation, tout en prévoyant des mesures de redressement des finances publiques.





Dans une intervention précédente, il avait également défendu l’idée d’un changement de trajectoire économique du Sénégal, en présentant le PARÉ comme une proposition alternative ou complémentaire aux orientations économiques gouvernementales.





DUNDU se projette vers la présidentielle

Cette rencontre de Thiès intervient également dans une perspective politique plus large. Mouhamadou Madana Kane compte se présenter à une prochaine élection présidentielle et entend poursuivre l’implantation de DUNDU sur le territoire national.





Le leader de DUNDU avait déjà été candidat dans le processus de l’élection présidentielle de 2024. Dans une décision publiée par le Conseil constitutionnel, sa requête concernant le contrôle de son dossier de parrainages avait été examinée puis rejetée.





Après cette expérience, DUNDU a continué ses activités politiques. Le parti a notamment développé sa vision baptisée « Dundu Leneen », présentée comme un projet de renouveau pour le Sénégal.





Thiès, une étape dans la mobilisation

Pour cette étape thiessoise, le programme prévoyait la présentation de la vision stratégique et du programme de DUNDU, des échanges sur la situation économique du pays, ainsi qu’un dialogue direct avec les militants, participants et sympathisants.





La rencontre a ainsi permis à Mouhamadou Madana Kane de réaffirmer son discours sur le changement et de rappeler les grandes orientations de son projet politique.





À Thiès, le leader de DUNDU entend donc poursuivre la mobilisation de ses militants et préparer les prochaines échéances électorales, avec une ambition présidentielle désormais clairement mise en avant.

