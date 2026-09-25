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Thiès : un véhicule prend feu à la sortie de Keur Ndioukoune, trois personnes sauvées


Rédigé le Dimanche 27 Septembre 2026 à 14:48 | Lu 87 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un véhicule particulier a été entièrement ravagé par les flammes à la sortie du village de Keur Ndioukoune, sur la route de Tivaouane. Trois personnes se trouvaient à bord. Elles ont réussi à quitter le véhicule avant qu’il ne soit complètement consumé.


Thiès : un véhicule prend feu à la sortie de Keur Ndioukoune, trois personnes sauvées

Une scène spectaculaire s’est produite sur la route de Tivaouane, à hauteur du village de Keur Ndioukoune, situé à quelques kilomètres de Thiès.
 

Les faits se sont produits vers 14 heures. Un véhicule particulier, à bord duquel se trouvaient trois personnes, dont le conducteur, a brusquement pris feu alors qu’il circulait sur la route.
 

Alertées par le départ du feu, les personnes présentes dans le véhicule ont rapidement réussi à sortir de l’habitacle.
 

Cette réaction rapide leur a permis d’échapper au pire. Quelques instants plus tard, les flammes ont gagné l’ensemble du véhicule.
 

Selon les témoignages rapportés par Dakaractu, le véhicule a été entièrement consumé par le feu avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers.
 

Aucune perte en vie humaine n’a été signalée dans cet incident.
 

Les circonstances exactes du départ de feu restent toutefois à déterminer. Une défaillance mécanique, un problème électrique ou une autre cause devront être établis.
 

Cet incident rappelle une nouvelle fois les risques auxquels sont exposés les automobilistes sur les axes routiers, notamment lorsqu’un véhicule présente une défaillance soudaine.
 

Les trois occupants ont heureusement pu sortir à temps du véhicule.



Lat Soukabé Fall

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