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Keur Ibra Fall : un forage pour renforcer l’accès à l’eau potable


Rédigé le Dimanche 27 Septembre 2026 à 20:27 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un nouveau pas a été franchi dans l’amélioration de l’accès à l’eau potable à Keur Ibra Fall, dans la commune de Notto Diobass, département de Thiès. Le vendredi 25 septembre 2026, le maire Alioune Sarr a procédé à la réception officielle d’un forage doté d’un réseau d’adduction d’eau potable, réalisé grâce à un partenariat entre le Groupe Sablux et la municipalité, avec l’appui technique d’Aquatech Sénégal.


Keur Ibra Fall : un forage pour renforcer l’accès à l’eau potable

La cérémonie de réception s’est déroulée en présence des populations de Keur Ibra Fall et des différents acteurs ayant contribué à la réalisation de l’ouvrage. Le nouveau dispositif permet désormais de desservir plusieurs points d’eau répartis dans le village.
 

Pour les autorités locales, cette infrastructure doit contribuer à améliorer durablement les conditions de vie des habitants, notamment en matière d’hygiène, de santé et d’activités quotidiennes liées à l’utilisation de l’eau.
 

Un projet inscrit dans une démarche de développement local

La réalisation du forage s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Groupe Sablux, présent dans la zone, et la municipalité de Notto Diobass. L’entreprise présente cette initiative comme faisant partie de sa politique de responsabilité sociétale et de son accompagnement des territoires où elle intervient.
 

Le projet est également présenté comme l’une des actions liées à la vision « Notto Diobass Smart City », qui ambitionne de renforcer progressivement les services et infrastructures de base dans la commune.
 

Lors de la cérémonie, Marc Ndiaye, directeur général de Sablux Immobilier et représentant du groupe, a insisté sur la nécessité, pour les entreprises intervenant dans les territoires, de contribuer également à leur développement social.
 

Il a par ailleurs salué l’accompagnement technique d’Aquatech Sénégal dans la mise en œuvre du réseau d’adduction d’eau.
 

L’eau potable au cœur des préoccupations

Prenant la parole, le maire Alioune Sarr s’est félicité de la réalisation d’un ouvrage attendu par les populations. Selon l’édile, l’accès à l’eau potable ne constitue pas uniquement une question d’approvisionnement, mais touche également plusieurs secteurs de la vie des ménages.
 

La disponibilité de l’eau peut notamment faciliter les activités domestiques, renforcer les pratiques d’hygiène et contribuer à améliorer les conditions sanitaires des populations.
 

Pour les habitants de Keur Ibra Fall, la mise en service de ce réseau représente ainsi une amélioration concrète de leur quotidien.
 

Le maire alerte sur la pression foncière

La cérémonie a également été l’occasion pour le maire Alioune Sarr d’aborder la question du foncier dans la commune de Notto Diobass.
 

Face à l’intérêt grandissant suscité par le territoire auprès d’investisseurs privés, l’édile a appelé les propriétaires terriens à la vigilance concernant les opérations de cession de leurs terres.
 

Alioune Sarr a notamment mis en garde contre les pratiques de spéculation foncière et invité les détenteurs de terres à éviter de céder leurs parcelles à des conditions qu’ils pourraient regretter par la suite.
 

Le maire a lié cette question aux perspectives de développement de la commune, notamment aux projets envisagés dans le cadre du programme « Notto Diobass Smart City ».
 

Pour les autorités municipales, la préservation du patrimoine foncier doit accompagner l’arrivée de nouveaux investissements afin que le développement du territoire puisse également bénéficier aux populations locales.
 
La réception de ce forage marque ainsi une nouvelle étape dans les efforts engagés pour améliorer les services de base à Keur Ibra Fall, alors que la commune de Notto Diobass poursuit ses ambitions en matière d’aménagement et de développement local.



Lat Soukabé Fall

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