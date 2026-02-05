Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise

Le Sénégal franchit une nouvelle étape majeure dans la modernisation de son système de santé avec le lancement officiel de iCare, la première plateforme de télémédecine entièrement sénégalaise. Accessible 24h/24 et 7j/7, iCare permet aux citoyens de consulter un médecin certifié en moins de dix minutes, depuis un téléphone ou un ordinateur, où qu’ils se trouvent sur le territoire national.





Une réponse concrète aux défis d’accès aux soins



Conçue pour rapprocher les patients des professionnels de santé, iCare ambitionne de lever les obstacles liés à la distance, aux files d’attente et à la disponibilité des médecins. Grâce à la visioconsultation sécurisée, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un avis médical rapide, sans déplacement, y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés.





La plateforme s’adresse particulièrement aux populations vivant dans les zones éloignées, aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux patients nécessitant un suivi médical régulier.



Une innovation technologique au service de la santé



iCare se distingue par l’intégration d’un assistant médical intelligent, une première au Sénégal. Accessible en français et en wolof, cet outil analyse les symptômes décrits par le patient et l’oriente automatiquement vers le spécialiste le plus adapté (médecin généraliste, pédiatre, gynécologue, cardiologue, ORL, etc.).



La plateforme propose également :



un dossier médical numérique sécurisé,



des ordonnances électroniques avec QR code, valides et vérifiables en pharmacie,



la géolocalisation des pharmacies de garde,



un paiement simple via Wave, Orange Money ou Free Money.



Un écosystème gagnant pour patients, médecins et pharmaciens



iCare repose sur un modèle inclusif intégrant trois profils : patients, médecins et pharmaciens. Les médecins inscrits, tous certifiés et conformes aux exigences de l’Ordre des Médecins du Sénégal, disposent d’outils digitaux complets pour gérer leurs consultations, ordonnances et revenus en toute transparence. Les pharmaciens, quant à eux, accèdent à un portail sécurisé leur permettant de vérifier et de délivrer les prescriptions électroniques.



Des consultations accessibles et transparentes



Les consultations sont proposées à partir de 10 000 FCFA, avec un temps de connexion inférieur à cinq minutes. Un programme de parrainage permet également aux utilisateurs de bénéficier de réductions, renforçant l’accessibilité financière du service.



Une ambition nationale



Avec iCare, la santé numérique devient une réalité concrète au Sénégal. La plateforme s’inscrit dans une dynamique de transformation digitale du secteur sanitaire, en phase avec les objectifs d’équité, d’efficacité et de proximité des soins.Informations pratiques



Site web : www.icare.sn



Email : contact@icare.sn



Adresse : Avenue Félix Houphouët-Boigny, Thiès – Sénégal



Téléphone / WhatsApp : +221 76 963 94 14

