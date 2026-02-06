Thiès accueillera la Fête de l’Indépendance 2026 : l’appel solennel d’Ibrahima Macodou Fall à l’engagement citoyen

La rédaction de Thiesinfo a reçu une contribution signée Ibrahima Macodou Fall, Grand Croix de l’Ordre National du Mérite, acteur majeur de l’économie locale et citoyen engagé. Vice-président de la Convention des Thiessois, il a consacré plus de cinquante années à l’essor des activités sociales, culturelles et éducatives de la ville de Thiès.



Dans sa déclaration, Ibrahima Macodou Fall exprime sa grande fierté à la suite de la décision de Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de célébrer la Fête de l’Indépendance 2026 à Thiès, le 4 avril prochain.



« Honneur à la ville de Thiès ! Honneur aux Thiessois ! », s’exclame-t-il, saluant un choix qui consacre le rôle historique et citoyen de la capitale du rail.



Un appel à l’unité et au patriotisme

Pour Ibrahima Macodou Fall, cette célébration doit être :



un moment fort d’expression de l’engagement citoyen et patriotique ,

un temps d’attachement renouvelé aux valeurs de la République ,

une manifestation collective de l’adhésion à l’effort national en faveur de la souveraineté.

Il qualifie l’événement de véritable défi pour Thiès, rappelant que, ce jour-là, tous les projecteurs seront braqués sur la ville. À ce titre, il invite les Thiessoises et Thiessois à se mobiliser pour offrir une image de fierté, d’unité nationale et d’hospitalité à l’ensemble des hôtes attendus.



En phase avec l’appel du maire de Thiès

Cette exhortation citoyenne s’inscrit dans le sillage de la déclaration du maire de la ville, Babacar Diop, prononcée lors d’une conférence de presse tenue le 3 février dernier. Le maire y affirmait notamment :



« Thiès saura être à la hauteur de la confiance qui lui est accordée. Nous ferons de cette célébration un moment mémorable, une fête populaire républicaine et fédératrice au service d’un Sénégal solidaire, prospère et souverain. »



« Je m’y engage »

Concluant son message par une note personnelle et résolue, Ibrahima Macodou Fall réaffirme son engagement total pour la réussite de cet événement historique, appelant l’ensemble des forces vives de la ville à faire de la Fête de l’Indépendance 2026 à Thiès un succès collectif et exemplaire.

