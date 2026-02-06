Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès accueillera la Fête de l’Indépendance 2026 : l’appel solennel d’Ibrahima Macodou Fall à l’engagement citoyen


Rédigé le Vendredi 6 Février 2026 à 13:54 | Lu 46 fois Rédigé par


Pour Ibrahima Macodou Fall, Grand Croix de l’Ordre National du Mérite et figure engagée de la vie économique et citoyenne thiessoise, la célébration de la Fête de l’Indépendance 2026 à Thiès impose une responsabilité collective. « Nous devons nous montrer dignes de cet honneur fait à notre ville », souligne-t-il, appelant les Thiessoises et Thiessois à l’unité, au civisme et à la fierté républicaine afin d’être à la hauteur de la confiance accordée à la capitale du rail.


Thiès accueillera la Fête de l’Indépendance 2026 : l’appel solennel d’Ibrahima Macodou Fall à l’engagement citoyen

 

La rédaction de Thiesinfo a reçu une contribution signée Ibrahima Macodou Fall, Grand Croix de l’Ordre National du Mérite, acteur majeur de l’économie locale et citoyen engagé. Vice-président de la Convention des Thiessois, il a consacré plus de cinquante années à l’essor des activités sociales, culturelles et éducatives de la ville de Thiès.

Dans sa déclaration, Ibrahima Macodou Fall exprime sa grande fierté à la suite de la décision de Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de célébrer la Fête de l’Indépendance 2026 à Thiès, le 4 avril prochain.

« Honneur à la ville de Thiès ! Honneur aux Thiessois ! », s’exclame-t-il, saluant un choix qui consacre le rôle historique et citoyen de la capitale du rail.

Un appel à l’unité et au patriotisme

Pour Ibrahima Macodou Fall, cette célébration doit être :

  • un moment fort d’expression de l’engagement citoyen et patriotique,

  • un temps d’attachement renouvelé aux valeurs de la République,

  • une manifestation collective de l’adhésion à l’effort national en faveur de la souveraineté.

Il qualifie l’événement de véritable défi pour Thiès, rappelant que, ce jour-là, tous les projecteurs seront braqués sur la ville. À ce titre, il invite les Thiessoises et Thiessois à se mobiliser pour offrir une image de fierté, d’unité nationale et d’hospitalité à l’ensemble des hôtes attendus.

En phase avec l’appel du maire de Thiès

Cette exhortation citoyenne s’inscrit dans le sillage de la déclaration du maire de la ville, Babacar Diop, prononcée lors d’une conférence de presse tenue le 3 février dernier. Le maire y affirmait notamment :

« Thiès saura être à la hauteur de la confiance qui lui est accordée. Nous ferons de cette célébration un moment mémorable, une fête populaire républicaine et fédératrice au service d’un Sénégal solidaire, prospère et souverain. »

« Je m’y engage »

Concluant son message par une note personnelle et résolue, Ibrahima Macodou Fall réaffirme son engagement total pour la réussite de cet événement historique, appelant l’ensemble des forces vives de la ville à faire de la Fête de l’Indépendance 2026 à Thiès un succès collectif et exemplaire.



Actualité à Thiès

Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »

Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »
Le maire de Thiès s’est prononcé, ce mardi 3 février 2026, lors d’une conférence de presse, sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la...

Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie

Lat Soukabé Fall - 26/01/2026 - 0 Commentaire
Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie
La destruction de la fresque emblématique de la cité du rail continue de provoquer des réactions. Parmi les voix les plus audibles, celle d’Ousmane Diop, leader du mouvement Alliance Wallu Askan Wi...

Actualités

Tournée économique : le président Bassirou Diomaye Faye arrive à Kidira et se rend à Bakel

- 06/02/2026 - 0 Commentaire
Tournée économique : le président Bassirou Diomaye Faye arrive à Kidira et se rend à Bakel
En tournée dans le Sénégal oriental, le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Kidira avant des visites prévues à Bakel et Tambacounda.   Dans le cadre de sa tournée économique dans le...

UIDT de Thiès : les amicales d’étudiants décrètent 48 heures sans tickets pour protester contre la réforme des bourses

- 06/02/2026 - 0 Commentaire
UIDT de Thiès : les amicales d’étudiants décrètent 48 heures sans tickets pour protester contre la réforme des bourses
À l’Université Iba Der Thiam de Thiès, les amicales d’étudiants lancent des journées sans tickets pour dénoncer la suppression des rappels de bourses.   À l’Université Iba Der Thiam de Thiès...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags