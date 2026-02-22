Régularisation des motos « Jakarta » : Yankhoba Diémé annonce des contrôles renforcés dès mars

Invité de l’émission En Vérité, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a fait le point sur la régularisation des motocyclistes, en particulier les conducteurs de motos dites « Jakarta ».

Selon lui, 35 000 cartes grises restent à délivrer. Il a expliqué que des difficultés ont été enregistrées dans la saisie des dossiers, en raison du fort afflux de demandes observé ces derniers mois. Pour accélérer le traitement, des mesures exceptionnelles ont été prises, notamment l’aménagement d’une grande salle au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) afin de renforcer les équipes chargées de la saisie des données.

L’objectif affiché est de finaliser l’opération d’ici fin février, au plus tard en mars. Le ministre a prévenu qu’au-delà de ce délai, les contrôles seront strictement appliqués, invitant les usagers concernés à récupérer leurs documents dans les meilleurs délais.

Concernant l’implication des motos dans les accidents de la circulation à Dakar, Yankhoba Diémé a indiqué que des réflexions sont en cours. Il a reconnu que certaines voix, notamment à l’Assemblée nationale, plaident pour l’interdiction des motos « Jakarta » dans la capitale.

Toutefois, il estime qu’une telle décision doit s’appuyer sur des études précises, notamment sur le nombre réel de motos en circulation et leur impact sur la sécurité routière. Plusieurs pistes sont à l’étude, parmi lesquelles la création de voies spéciales, des restrictions par zones ou d’autres mécanismes de régulation.

Le ministre a rappelé que ces problématiques ont été abordées lors des états généraux des transports et assuré que des concertations seront menées avant toute décision, afin d’éviter toute improvisation et d’évaluer les conséquences sociales des mesures envisagées.