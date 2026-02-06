Basket féminin : Cheikh Sarr nommé sélectionneur des Lionnes

Cheikh Sarr, technicien sénégalais et instructeur de la Fédération internationale de basketball (FIBA), a été désigné sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, selon une information communiquée mercredi par la Fédération sénégalaise de basketball (FSB).



En poste depuis 2021 à la tête des équipes nationales féminine et masculine du Rwanda, il a mis fin à son contrat d’un commun accord avec la fédération rwandaise.



Au cours de sa carrière, Cheikh Sarr avait conduit l’équipe nationale masculine du Sénégal jusqu’au deuxième tour de la Coupe du monde FIBA en 2014.



Par ailleurs enseignant-chercheur à l’UFR des Sciences de l’Éducation, de la Formation et du Sport de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, il avait également dirigé les Lionnes lors de la Coupe du monde féminine de basketball en 2018.

