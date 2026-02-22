Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés, un suspect arrêté pour trafic de migrants

Dans le cadre de ses missions de sécurisation des personnes et des biens, la Légion de Gendarmerie de Kédougou a mené plusieurs opérations d’envergure dans sa zone de compétence.

Le samedi 21 février 2026, entre 10h et 17h, les éléments du GARSI-2, déployés dans les postes avancés de Gamba-Gamba et de Saeinsoutou, ont procédé au démantèlement de trois sites d’orpaillage clandestin situés dans les villages de Bantanko, Bondala et Mouran.

À l’issue de l’opération, les forces de défense et de sécurité ont saisi 14 groupes électrogènes, 6 marteaux-piqueurs, 8 motopompes, 5 machines-pompes, 2 panneaux solaires et une pompe à eau.

Sur les sites, 25 machines cracheuses, 5 dispositifs de forage électrique, 7 motopompes ainsi que plusieurs abris de fortune ont été détruits.

Par ailleurs, la Section de Recherches de Kédougou a interpellé un individu pour trafic de migrants et traite de personnes. Cinq mineurs ont été entendus dans le cadre de l’enquête. Selon les premiers éléments, ces derniers, entrés au Sénégal en provenance du Mali, avaient pour objectif de travailler sur des sites d’orpaillage contre rémunération. Ils auraient quitté le Burkina Faso, leur pays d’origine, sous l’organisation de leurs parents, en coordination avec le mis en cause chargé de les récupérer à la frontière sénégalo-malienne.

Entendu par les enquêteurs, le suspect aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.

L’enquête se poursuit afin d’établir toutes les responsabilités dans cette affaire mettant en lumière les ramifications de l’orpaillage clandestin et du trafic de migrants dans la région de Kédougou.