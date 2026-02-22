UCAD : le COUD annonce la réouverture progressive des campus sociaux

La direction du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la réouverture du campus social de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) à partir de jeudi matin, à l’exception des pavillons B et F. Les six autres campus sociaux rouvriront de manière progressive.

Dans un communiqué publié à l’issue du Conseil d’administration du 19 février 2026, la direction précise que cette reprise graduelle vise à accompagner les activités pédagogiques. Les étudiants seront accueillis ce jeudi 26 février 2026 à partir de 9 heures.

Le campus social de l’UCAD, la plus grande université du pays, était fermé depuis le 9 février, à la suite du décès d’un étudiant de 21 ans, inscrit en deuxième année de médecine. L’intervention des forces de l’ordre pour disperser une manifestation d’étudiants opposés à la réforme du système d’attribution des bourses avait précédé cette fermeture.

Des mouvements similaires ont été enregistrés dans d’autres universités du pays, marqués par des grèves et des tensions.

Dans son communiqué, la direction du COUD annonce également l’interdiction formelle de toute activité politique ainsi que des manifestations culturelles à connotation ethnique ou régionaliste au sein des campus.

Elle invite enfin les résidents au respect du règlement intérieur, appelant à la compréhension, à la discipline et au sens des responsabilités afin de préserver un climat de solidarité et de paix au sein du campus.



aps