LA FETE DE L’INDEPENDANCE A THIES, C’EST AVANT, PENDANT ET APRES LE 4 AVRIL - LA CONTRIBUTION CITOYENNE DU MOUVEMENT THIES D’ABORD

1 – Avant le 04 : Mettre en place un Comité Local 04 avril inclusif Ville - Communes- Citoyens pour co-organiser le défilé par arrêté du Maire de la Ville.

Représentation de

Maire de la ville

Communes Nord, Est et Ouest

FDS (armée, police, gendarmerie)

Société civile

Mouvements citoyens

Chefs de quartiers

Associations de jeunes et de femmes.

Moyens de mise en œuvre

Arrêté municipal de création du comité

Réunions hebdomadaires de coordination

Secrétariat technique assurée par la marie ville

Objectifs

Renforcer l’unité local

Partager les responsabilités

Créer une culture de gouvernance participative

Financiers

Budget de fonctionnement existant (rubrique : cérémonies, fêtes et relations publiques).

Contribution symbolique des communes

Appui du Gouverneur et de l’Etat (déconcentré)

2 – Avant le 04 avril - Lancer une semaine citoyenne de salubrité et d’embellissement de la ville (axes du défilé et des quartiers) par arrêté municipal "Semaine citoyenne de propriété".

Objectifs

Mobiliser la population

Donner un visage propre et digne à Thiès

Créer un sentiment de fierté collective

Description

Journées citoyennes

Peintures des trottoirs

Désherbages et enlèvement des déchets

Moyens de réalisation

Mettre en place un service municipal technique et centralisé pour la logistique et les agents municipaux chargés de la propreté (camions municipaux, bennes à ordures, balais, gants, sacs).

Mobilisation des services d’hygiènes

Services Eaux et Forêts

Implication les chefs de quartiers

Implication des ASC, écoles, associations, mouvements de jeunesses et religieux.

Financiers

Budget salubrité déjà existant

Réaffectation partielle du budget communication

Sponsoring entreprises locales (cimenteries industries, banques)

Partenariat avec ONG environnementales

3 – Avant – Pendant et Après le 04 avril – Valoriser l’économie locale et la jeunesse : Stands encadrés et foires citoyennes

Objectifs

Créer de petits revenus

Montrer que la fête nationale profite aussi à l’économie local

Valoriser la jeunesse et l’initiative privée

Description

Stands pour artisans, jeunes entrepreneurs, restaurateurs

Foires citoyennes

Vente de produits locaux, artistiques et souvenirs de Thiès

Moyens de réalisation

Autorisations municipales temporaires d’occupation du domaine public

Sélection par les communes et les organisations de jeunes

Financiers

Redevances symboliques sur stands

Partenariat Chambre de commerce et chambre des métiers

Appui programmes jeunesse (Etat, FONGIP, DER)

Logistiques

Tentes

Stands modulaires

Badge vendeurs

Agent de sécurité pour encadrement

4 – Pendant le 04 avril – Prévoir un dispositif d’accueil sécurisé et inclusif pour les populations : zones pour les personnes âgées, les personnes vivant un handicap, les femmes enceintes, avec des points d’eau,

d’ombre et de premiers secours.

Objectif

Humaniser l’évènement

Coordination avec

Sapeurs-pompiers

Croix-Rouge

Service de santés

Les agences de sécurité

Scouts et éclaireurs, CVAV

Mouvements de jeunesses

Financiers

Budget municipal de sécurité et de protection civile

Appui du Ministère de l’Intérieur

Partenariats privés (eau, tentes, chaises sponsorisées)

Logistiques

Tentes, chaises, bâches

Points d’eau

Ambulances

Brigades de jeunes volontaires

5 – Après le 04 avril – Initier l’opération "THIES PROPRE APRES LA FETE"

Journées spéciales de nettoyage pot-défilé (J+2)

Mobilisation des mêmes brigades citoyennes

Evacuation des déchets du défilé

Curage rapide des caniveaux et axes principaux

6 – Après le 04 avril - Faire une évaluation publique et transparente

de l’événement

Objectifs

Reddition des comptes

Culture de l’évaluation

Moyens de réalisation

Service de planification de la mairie ville

Commission municipale spéciale

Cadres municipaux

Observateurs citoyens

Journalistes

Publication sut site web et radios locales

Financiers

Budget communication

Aucun coût majeur (rapport interne)

7 – Après le 04 avril – Institutionaliser la Coordination Ville – Communes du 04 avril en mécanisme permanent

Actions

Création d’une Conférence permanente des maires de Thiès

Réunions Trimestrielles

Agenda commun : salubrité, sécurité, marché, transport, assainissement, inondations

Moyens

Arrêté municipal

Secrétariat technique léger

Budget de fonctionnement existant

Le Mouvementengagé pour la participation active des citoyens et la promotion du développement local, souhaite livrer sa contribution citoyenne afin d’assurer une bonne organisation et une pleine réussite de la fête dans notre ville et ses communes.Le mouvement rappelle que la fête du 04 avril est organisée par l’Etat, notamment l’armée et le ministère de l’intérieur, mais que la mairie de la ville et les communes y jouent un rôle associé et complémentaire pour que cet événement soit pleinement réussi.Nous devons marcher ensemble, commencer ensemble et finir ensemble. La ville de Thiès ne peut pas avancer si la marie de ville et les communes marchent séparément.Le 4 avril est une fête nationale qui dépasse nos divergences locales. Notre ville a besoin d’unité entre la mairie de ville et les communes. Toutes les communes doivent être associées dans l’organisation des grands événements. La gouvernance moderne est inclusive.Le mouvement THIES D’ABORD répondra toujours présent à l’appel de la République, au-delà des considérations politiques parce que Thiès et le Sénégal passent avant les egos et les calculs.Nos propositions, en complément de l’animation culturelle et artistique avant, pendant et après le défilé dans les trois communes et les quartiers, se résument comme suit :Associer les artisans, les jeunes entrepreneurs, les restaurants et les commerçant locaux à l’avènement, à travers des stands encadrés, afin que le défilé génère des retombées économiques pour les populations.Après le défilé, la mairie de la ville doit produire un rapport public sur l’organisation, les dépenses, les difficultés et les enseignements, afin d’améliorer les prochaines éditions et de renforcer la transparence envers les citoyens.Ces propositions peuvent être réalisées à coût maîtrisé, en mobilisant les budgets existants, les partenaires privés et volontariat citoyen.Le défilé du 4 avril peut devenir un moment de gouvernance moderne, d’unité locale et de retombées économiques, sans alourdir les finances publiques locales. La plupart de ces actions relève de la réaffectation budgétaire, de la coopération intercommunale, des partenariats publics-privés, et de la mobilisation citoyenne sans créer de charges nouvelles significatives.