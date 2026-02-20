Menu
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 21 AU 28 FEVRIER 2026


Rédigé le Vendredi 20 Février 2026 à 21:23 | Lu 34 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 21 AU 28 FEVRIER 2026
  • Sokhna Fatou Gaye : Tél : 77 444 96 92, Deux voies de la ZAC Thiappong à côté du CEDAF
  • El Hadji Abdoul Aziz Sy : Tél 33 951 48 30, Avenue Caen près de l’école EFI Germaine Le Goff
  • Mor Bakhé : Tél : 33 952 09 39, Face Police Parcelles Assainies Unité 1
  • Baye Masse : Tél : 33 954 28 58, Tally Keur Cheikh en face de la Mosquée
  • Moussa Kane Diallo : Tél : 33 950 41 99, Terminus Hersent face station SGF route de Khombole
  • Diarama : Tél : 33 951 11 82, Angle Serigne Fallou



Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 6 Février 2026 - 21:17 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026

Vendredi 30 Janvier 2026 - 20:28 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 31 JANVIER AU 07 FEVRIER 2026

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags