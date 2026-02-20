- Sokhna Fatou Gaye : Tél : 77 444 96 92, Deux voies de la ZAC Thiappong à côté du CEDAF
- El Hadji Abdoul Aziz Sy : Tél 33 951 48 30, Avenue Caen près de l’école EFI Germaine Le Goff
- Mor Bakhé : Tél : 33 952 09 39, Face Police Parcelles Assainies Unité 1
- Baye Masse : Tél : 33 954 28 58, Tally Keur Cheikh en face de la Mosquée
- Moussa Kane Diallo : Tél : 33 950 41 99, Terminus Hersent face station SGF route de Khombole
- Diarama : Tél : 33 951 11 82, Angle Serigne Fallou
|
LA FETE DE L'INDEPENDANCE A THIES, C'EST AVANT, PENDANT ET APRES LE 4 AVRIL - LA CONTRIBUTION CITOYENNE DU MOUVEMENT THIES D'ABORD 20/02/2026 Thiès accueillera la Fête de l'Indépendance 2026 : l'appel solennel d'Ibrahima Macodou Fall à l'engagement citoyen 06/02/2026 Crise de l'insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d'Abord » interpelle l'État face à la faillite des municipalités. 05/02/2026 Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise 05/02/2026 Thiès : pourquoi parler d'un hôpital "en agonie" ne reflète pas la réalité 04/02/2026
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 21 AU 28 FEVRIER 2026
Rédigé le Vendredi 20 Février 2026 à 21:23 | Lu 34 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Vendredi 6 Février 2026 - 21:17 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026
Vendredi 30 Janvier 2026 - 20:28 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 31 JANVIER AU 07 FEVRIER 2026
Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles
Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a présidé ce mardi la cérémonie de pose de la première pierre du projet d’infrastructures de stockage et de conservation des produits horticoles, au village...
Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers
Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Sénégal : le gouvernement propose un durcissement de la loi contre l’homosexualité
Lat Soukabé Fall - 20/02/2026 - 0 Commentaire
Le gouvernement sénégalais a validé, en Conseil des ministres le mercredi 18 février 2026, un projet de loi visant à renforcer les sanctions contre les personnes accusées d’« actes contre nature » et...
Nioro du Rip : un berger arrêté avec six bœufs présumés volés
Rédaction - 20/02/2026 - 0 Commentaire
