THIÈS : Anniversaire de Khady Faye 2025 au Sam’s Prestige, une soirée mémorable

Dès l’arrivée de Khady Faye, les invités ont été immergés dans une atmosphère de luxe et de convivialité. Le décor élégant du Sam’s Prestige, allié à une organisation impeccable, a permis de créer un cadre parfait pour cette soirée unique.



La fête a été rythmée par des animations musicales, des performances live et un DJ assurant une ambiance dansante et festive. Les invités ont pu partager des moments intenses : discours émouvants, surprises et bien sûr, le traditionnel gâteau d’anniversaire, symbole de joie et de convivialité.



Les tenues élégantes des invités, la décoration soignée et l’attention portée aux détails ont fait de cet anniversaire un événement digne des plus grandes festivités de Thiès. Les photos et vidéos de la soirée témoignent de l’énergie positive et de l’émotion ressentie par tous les participants.



Khady Faye, au centre de toutes les attentions, a exprimé sa gratitude envers ses proches et les organisateurs pour cette soirée inoubliable. Une célébration qui restera gravée dans les mémoires et qui illustre parfaitement l’art de recevoir et de fêter au Sam’s Prestige.

