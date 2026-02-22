ALERTE – Diogo : un violent incendie frappe l’usine de GCO (Eramet), le personnel évacué

Diogo (département de Tivaouane) – Un important incendie s’est déclaré ce dimanche 22 février 2026, en début d’après-midi, sur le site industriel de Grande Côte Opérations (GCO), filiale sénégalaise du groupe Eramet, spécialisée dans l’exploitation des sables minéralisés, notamment le zircon, à Diogo.



Les flammes touchent une unité de production

Selon les premières informations relayées par des médias en ligne, le feu aurait atteint une unité de production au sein du complexe. Sur les réseaux sociaux, certaines publications évoquent l’usine dite « Double City ». À ce stade, Thiesinfo souligne que la désignation exacte de l’unité touchée reste à confirmer par une source officielle.



Pompiers mobilisés, périmètre de sécurité instauré

Dès le déclenchement de l’incendie, les procédures d’urgence auraient été activées avec évacuation immédiate de l’ensemble du personnel, mise en place d’un périmètre de sécurité et intervention des secours qui s’employaient, en fin d’après-midi, à contenir les flammes.



Aucune victime signalée à ce stade

Les mêmes sources indiquent qu’aucun décès ni blessé n’est signalé dans les premiers bilans provisoires disponibles au moment de la publication.

