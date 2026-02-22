Menu
Assemblée nationale : séance plénière mardi pour les Questions d’actualité


Rédigé le Lundi 23 Février 2026 à 13:38 | Lu 66 fois Rédigé par


Les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi à partir de 10 heures pour les traditionnelles Questions d’actualité au Gouvernement.
L’annonce a été faite par la Direction de la communication de l’Assemblée nationale du Sénégal.



