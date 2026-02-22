|
Assemblée nationale : séance plénière mardi pour les Questions d’actualité
Rédigé le Lundi 23 Février 2026 à 13:38 | Lu 66 fois Rédigé par Rédaction
Les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi à 10h pour les Questions d’actualité au Gouvernement.
Thiès en mouvement : un forum populaire pour préparer la fête nationale
Lat Soukabé Fall - 22/02/2026 - 0 Commentaire
À quelques semaines de la célébration de la Fête de l’Indépendance, prévue cette année dans la capitale du Rail, la mairie de Thiès a organisé, ce samedi 21 février, un forum populaire destiné à...
Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles
Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés, un suspect arrêté pour trafic de migrants
Rédaction - 23/02/2026 - 0 Commentaire
La Légion de gendarmerie de Kédougou a démantelé trois sites d’orpaillage clandestin et interpellé un individu pour trafic de migrants. Dans le cadre de ses missions de sécurisation des...
