Crise de l’insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d’Abord » interpelle l’État face à la faillite des municipalités.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

​Un constat alarmant sur le terrain

​Un cri du cœur Fort

​L’indifférence des maires et l’arbitrage de l’État

​ Au Ministre de l’Éducation Nationale : pour exiger le rétablissement immédiat de conditions d’hygiène décentes.

pour exiger le rétablissement immédiat de conditions d’hygiène décentes. ​Au Ministre des Collectivités Territoriales : pour qu’il exerce son pouvoir de tutelle et contraigne les mairies à respecter leurs obligations légales concernant les charges scolaires (eau, électricité, entretien).

e Mouvement « Thiès d’Abord », sous la présidence de Maître Habib VITIN, tire la sonnette d’alarme sur la situation critique de l'hygiène et de la salubrité dans les écoles élémentaires des communes de Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord.​Le constat est sans appel : de nombreux établissements scolaires de la ville sont aujourd'hui privés d'eau et d'électricité en raison d'arriérés de paiement non honorés par les municipalités. Cette rupture de service public entraîne une dégradation inacceptable des blocs sanitaires, menaçant directement la dignité et la santé des élèves.​Le Mouvement déplore que cette charge financière soit indûment transférée aux parents d'élèves, brisant ainsi le principe fondamental de la gratuité de l'école publique sénégalaise.​« Thiès d’Abord » dénonce l'omerta imposée aux directeurs d'écoles. Enfermés dans une obligation de réserve, ces derniers sont contraints de pallier l’absence des maires en sollicitant la charité de bonnes volontés ou de commerçants locaux pour rétablir les services de base. Cette situation constitue une humiliation pour l'institution scolaire et un renversement inacceptable des responsabilités.​Malgré les multiples interpellations des acteurs de l'éducation, les exécutifs municipaux de Thiès s'enferment dans un mutisme total, sans calendrier de règlement ni solution durable.​Face à cette « faute publique » caractérisée, le Mouvement « Thiès d’Abord » en appelle directement à l’autorité de l’État :​En définitive pour le mouvement Thiès d’abord gouverner une commune, c’est avant tout garantir la dignité des enfants dans les lieux d'apprentissage. Le silence des autorités municipales ne saurait durer. Le peuple thiessois observe et saura identifier ceux qui agissent pour l'avenir de sa jeunesse et ceux qui détournent le regard.