Crise de l’insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d’Abord » interpelle l’État face à la faillite des municipalités.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Mouvement « Thiès d’Abord », sous la présidence de Maître Habib VITIN, tire la sonnette d’alarme sur la situation critique de l'hygiène et de la salubrité dans les écoles élémentaires des communes de Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord.
Un constat alarmant sur le terrainLe constat est sans appel : de nombreux établissements scolaires de la ville sont aujourd'hui privés d'eau et d'électricité en raison d'arriérés de paiement non honorés par les municipalités. Cette rupture de service public entraîne une dégradation inacceptable des blocs sanitaires, menaçant directement la dignité et la santé des élèves.
Le Mouvement déplore que cette charge financière soit indûment transférée aux parents d'élèves, brisant ainsi le principe fondamental de la gratuité de l'école publique sénégalaise.
Un cri du cœur Fort« Thiès d’Abord » dénonce l'omerta imposée aux directeurs d'écoles. Enfermés dans une obligation de réserve, ces derniers sont contraints de pallier l’absence des maires en sollicitant la charité de bonnes volontés ou de commerçants locaux pour rétablir les services de base. Cette situation constitue une humiliation pour l'institution scolaire et un renversement inacceptable des responsabilités.
L’indifférence des maires et l’arbitrage de l’ÉtatMalgré les multiples interpellations des acteurs de l'éducation, les exécutifs municipaux de Thiès s'enferment dans un mutisme total, sans calendrier de règlement ni solution durable.
Face à cette « faute publique » caractérisée, le Mouvement « Thiès d’Abord » en appelle directement à l’autorité de l’État :
- Au Ministre de l’Éducation Nationale : pour exiger le rétablissement immédiat de conditions d’hygiène décentes.
- Au Ministre des Collectivités Territoriales : pour qu’il exerce son pouvoir de tutelle et contraigne les mairies à respecter leurs obligations légales concernant les charges scolaires (eau, électricité, entretien).
Habib Vitin, Président du
Mouvement Thiès d’abord