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Tribunal de Thiès : deux mois ferme pour des aubergines


Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026 à 11:13 | Lu 20 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal d’instance de Thiès a condamné A. Diallo à deux ans d’emprisonnement, dont deux mois ferme, pour avoir volé un sac d’aubergines dans un champ situé à Cayar. Le jeune homme devra également payer 20 000 F CFA d’amende et verser 50 000 F CFA de dommages et intérêts au propriétaire du champ.


Tribunal de Thiès : deux mois ferme pour des aubergines

L’affaire remonte au 19 septembre dernier. Ce jour-là, A. Diallo avait quitté son village de Kahone pour se rendre à Cayar, dans la zone des Niayes, à la recherche d’un emploi.
 

À son arrivée, le jeune homme affirme s’être retrouvé sans argent et sans moyens pour se nourrir. Dans la soirée, il aurait alors attendu la nuit avant de se rendre dans le champ de l’agriculteur M. Diop.
 

Vers 23 heures, il aurait commencé à couper des aubergines afin de remplir son sac. Mais son opération ne s’est pas déroulée comme prévu. Surpris par le propriétaire du champ, A. Diallo a tenté de prendre la fuite. Il sera finalement rattrapé puis remis aux gendarmes.
 

« Je voulais simplement avoir de quoi manger »

Devant les juges, le prévenu n’a pas contesté les faits. Il a expliqué que son geste était motivé par la faim et l’absence totale d’argent.
 

« Ce jour-là, je venais d’arriver à Cayar. Je n’avais aucun centime sur moi alors que j’avais tellement faim », a-t-il expliqué à la barre, selon les éléments rapportés à l’audience.
 

A. Diallo a également indiqué qu’il comptait revendre les aubergines afin de pouvoir acheter de la nourriture.
 

La partie civile, M. Diop, a réclamé 50 000 F CFA de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
 

Le procureur a estimé que les faits étaient établis et a requis deux ans d’emprisonnement, dont deux mois ferme.
 
Le tribunal a finalement suivi ces réquisitions sur la peine d’emprisonnement. A. Diallo a été condamné à deux ans de prison, dont deux mois ferme, ainsi qu’à 20 000 F CFA d’amende. Il devra en outre verser 50 000 F CFA au propriétaire du champ au titre des dommages et intérêts.



Lat Soukabé Fall

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