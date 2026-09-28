JOJ Dakar 2026 : la Flamme olympique circule actuellement dans les rues de Thiès

Après les préparatifs engagés ces derniers jours par les autorités régionales et les différents acteurs impliqués, la Flamme est désormais au cœur de la ville. Son passage à travers les artères de Thiès donne lieu à une véritable mobilisation populaire autour de cet événement sportif et symbolique.





La Flamme à la rencontre des Thiessois

Le passage de la Flamme ne se limite pas à une cérémonie officielle. Elle circule actuellement dans plusieurs secteurs de la ville, permettant aux habitants de voir passer le relais olympique et de participer directement à cette célébration.





Des jeunes, des acteurs sportifs et culturels ainsi que des populations se retrouvent le long du parcours pour accompagner ce moment exceptionnel.





Cette circulation de la Flamme constitue l'un des temps forts de l'étape thiessoise. Elle permet notamment de rapprocher les JOJ de la population et de faire vivre les valeurs de l'olympisme au-delà des sites officiels.





Une étape préparée depuis plusieurs jours

L'arrivée de la Flamme à Thiès avait été précédée d'un important travail de préparation. Un Comité régional de développement (CRD) avait réuni les différents acteurs concernés à la Gouvernance de Thiès.





Les autorités avaient alors insisté sur la nécessité d'une forte mobilisation des collectivités territoriales, des services de l'État, des acteurs sportifs et culturels ainsi que des populations.





L'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, avait notamment appelé les populations à s'approprier l'événement.



« Faisons de cet événement le nôtre », avait-il lancé.





Une journée placée sous le signe de la jeunesse

Le passage de la Flamme olympique à Thiès intervient dans le cadre de la tournée nationale organisée en prélude aux JOJ Dakar 2026.





La jeunesse occupe une place centrale dans cette mobilisation. Le relais permet de mettre en avant les jeunes, les sportifs, les acteurs associatifs et les différentes forces vives de la région.





L'étape thiessoise compte également sept porteurs de la Flamme, dont quatre hommes et trois femmes. Une personne vivant avec un handicap figure parmi les relayeurs, donnant une dimension inclusive à cette étape.





Direction la Promenade des Thiessois

Après son passage dans les rues de Thiès, la Flamme doit rejoindre la Promenade des Thiessois, où sont prévues la cérémonie officielle et les animations culturelles.





Le programme annoncé prévoit une séquence culturelle dans l'après-midi, avec une mobilisation des autorités, des sportifs, des artistes et des populations.





La Promenade des Thiessois doit ainsi constituer l'un des principaux points de rassemblement de cette journée consacrée aux JOJ.





Thiès célèbre les JOJ Dakar 2026

À travers cette étape, Thiès participe pleinement à la dynamique nationale autour des Jeux Olympiques de la Jeunesse.





Le passage de la Flamme est à la fois un événement sportif, culturel et populaire. Il offre à la région l'occasion de montrer sa mobilisation et de placer sa jeunesse au cœur de la célébration.





À l'heure où nous mettons en ligne cet article, la Flamme olympique poursuit son parcours dans les rues de Thiès. Les populations continuent de suivre le relais avant la suite du programme à la Promenade des Thiessois.



Thiès Info TV suit l'événement en direct et vous fera vivre les différentes étapes du passage de la Flamme dans la capitale du Rail.

