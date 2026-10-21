Tivaouane : la grève de 72 heures peu suivie dans l’éducation et à l’hôpital

Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:02 | Lu 38 fois Rédigé par SEYELATYR

À Tivaouane, le premier jour de la grève générale de 72 heures lancée mercredi 21 octobre 2026 par le Front syndical a eu un impact limité dans l’éducation et la santé, selon des chiffres officiels rapportés par Le Soleil. Les taux de participation annoncés s’établissent à 29,02% dans l’enseignement et à 21% à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.





Éducation : 29,02% de grévistes selon l’IEF Dans le secteur de l’éducation, la « fiche de tendance » établie par le Bureau de Gestion des Ressources Humaines (GRH) de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Tivaouane fait état de 438 enseignants grévistes sur 1 509 attendus, soit un taux de 29,02%. Le mouvement aurait été davantage suivi au préscolaire (24 grévistes sur 64, soit 37,5%) et au moyen (62 sur 167, soit 37,12%). À l’élémentaire, 352 enseignants sur 1 278 ont observé la grève (27,54%).

Santé : 21% à l’hôpital, perturbations ciblées À l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le directeur, le Dr Yoro Diagne, chiffre à 21% la part du personnel ayant respecté le mot d’ordre. Il précise, selon Le Soleil, que ces grévistes sont « constitués de prescripteurs et de réalisateurs de prestations de soins », avec pour conséquence l’arrêt d’examens d’urgence en radiologie et au laboratoire. Le Dr Diagne évoque une baisse de 80% des recettes journalières.

Le même article indique qu’au centre de santé Massamba Sall, la maternité, les urgences et les médecins ont « bien suivi » la grève, avec des recettes également en recul. Au conseil départemental, le secrétaire général Cheikh Diop signale une participation d’une partie du personnel, sans impact majeur sur le fonctionnement de l’institution.

Le mot d’ordre de grève de 72 heures décrété par le Front syndical et entamé mercredi 21 octobre 2026 a été faiblement suivi dans le département de Tivaouane, d’après des données officielles relayées par Le Soleil ( lire la source ).Dans le secteur de l’éducation, la « fiche de tendance » établie par le Bureau de Gestion des Ressources Humaines (GRH) de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Tivaouane fait état de 438 enseignants grévistes sur 1 509 attendus, soit un taux de 29,02%. Le mouvement aurait été davantage suivi au préscolaire (24 grévistes sur 64, soit 37,5%) et au moyen (62 sur 167, soit 37,12%). À l’élémentaire, 352 enseignants sur 1 278 ont observé la grève (27,54%).À l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le directeur, le Dr Yoro Diagne, chiffre à 21% la part du personnel ayant respecté le mot d’ordre. Il précise, selon Le Soleil, que ces grévistes sont « constitués de prescripteurs et de réalisateurs de prestations de soins », avec pour conséquence l’arrêt d’examens d’urgence en radiologie et au laboratoire. Le Dr Diagne évoque une baisse de 80% des recettes journalières.Le même article indique qu’au centre de santé Massamba Sall, la maternité, les urgences et les médecins ont « bien suivi » la grève, avec des recettes également en recul. Au conseil départemental, le secrétaire général Cheikh Diop signale une participation d’une partie du personnel, sans impact majeur sur le fonctionnement de l’institution. Source : Le Soleil



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