Tivaouane : la grève de 72 heures peu suivie dans l’éducation et à l’hôpital

Éducation : 29,02% de grévistes selon l’IEFDans le secteur de l’éducation, la « fiche de tendance » établie par le Bureau de Gestion des Ressources Humaines (GRH) de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Tivaouane fait état de 438 enseignants grévistes sur 1 509 attendus, soit un taux de 29,02%. Le mouvement aurait été davantage suivi au préscolaire (24 grévistes sur 64, soit 37,5%) et au moyen (62 sur 167, soit 37,12%). À l’élémentaire, 352 enseignants sur 1 278 ont observé la grève (27,54%).
Santé : 21% à l’hôpital, perturbations cibléesÀ l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le directeur, le Dr Yoro Diagne, chiffre à 21% la part du personnel ayant respecté le mot d’ordre. Il précise, selon Le Soleil, que ces grévistes sont « constitués de prescripteurs et de réalisateurs de prestations de soins », avec pour conséquence l’arrêt d’examens d’urgence en radiologie et au laboratoire. Le Dr Diagne évoque une baisse de 80% des recettes journalières.
Le même article indique qu’au centre de santé Massamba Sall, la maternité, les urgences et les médecins ont « bien suivi » la grève, avec des recettes également en recul. Au conseil départemental, le secrétaire général Cheikh Diop signale une participation d’une partie du personnel, sans impact majeur sur le fonctionnement de l’institution.
Source : Le Soleil