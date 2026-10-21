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Tivaouane : la grève de 72 heures peu suivie dans l’éducation et à l’hôpital


Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:02 | Lu 38 fois Rédigé par


À Tivaouane, le premier jour de la grève générale de 72 heures lancée mercredi 21 octobre 2026 par le Front syndical a eu un impact limité dans l’éducation et la santé, selon des chiffres officiels rapportés par Le Soleil. Les taux de participation annoncés s’établissent à 29,02% dans l’enseignement et à 21% à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.


Une salle de classe — photo d’archives publiée par Le Soleil, à titre d’illustration.
Une salle de classe — photo d’archives publiée par Le Soleil, à titre d’illustration.
Le mot d’ordre de grève de 72 heures décrété par le Front syndical et entamé mercredi 21 octobre 2026 a été faiblement suivi dans le département de Tivaouane, d’après des données officielles relayées par Le Soleil (lire la source).

Éducation : 29,02% de grévistes selon l’IEF

Dans le secteur de l’éducation, la « fiche de tendance » établie par le Bureau de Gestion des Ressources Humaines (GRH) de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Tivaouane fait état de 438 enseignants grévistes sur 1 509 attendus, soit un taux de 29,02%. Le mouvement aurait été davantage suivi au préscolaire (24 grévistes sur 64, soit 37,5%) et au moyen (62 sur 167, soit 37,12%). À l’élémentaire, 352 enseignants sur 1 278 ont observé la grève (27,54%).

Santé : 21% à l’hôpital, perturbations ciblées

À l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le directeur, le Dr Yoro Diagne, chiffre à 21% la part du personnel ayant respecté le mot d’ordre. Il précise, selon Le Soleil, que ces grévistes sont « constitués de prescripteurs et de réalisateurs de prestations de soins », avec pour conséquence l’arrêt d’examens d’urgence en radiologie et au laboratoire. Le Dr Diagne évoque une baisse de 80% des recettes journalières.
Le même article indique qu’au centre de santé Massamba Sall, la maternité, les urgences et les médecins ont « bien suivi » la grève, avec des recettes également en recul. Au conseil départemental, le secrétaire général Cheikh Diop signale une participation d’une partie du personnel, sans impact majeur sur le fonctionnement de l’institution.

Source : Le Soleil




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