Dette du Sénégal : le FMI affiche son optimisme

PressAfrik rapporte que la responsable distingue le rôle d’accompagnement du Fonds monétaire international des négociations menées entre le Sénégal et ses créanciers.

Selon les explications rapportées, le FMI apporte son analyse de la soutenabilité de la dette et facilite les échanges. Il ne négocie toutefois pas à la place du pays et de ses bailleurs.

L’optimisme exprimé ne constitue pas l’annonce d’un accord définitif avec les créanciers. Leral ne précise ni calendrier d’aboutissement ni modalités d’un éventuel compromis.

Source : Leral et PressAfrik.