Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Dette du Sénégal : le FMI affiche son optimisme


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 01:45 | Lu 81 fois Rédigé par


Kristalina Georgieva se montre confiante dans les discussions sur la dette sénégalaise. Selon Leral, qui reprend Le Soleil le 15 octobre 2026, la directrice générale du FMI s’est exprimée la veille lors des Assemblées annuelles de l’institution.


Kristalina Georgieva et Bassirou Diomaye Faye — photo d’illustration. Source : Leral.
Kristalina Georgieva et Bassirou Diomaye Faye — photo d’illustration. Source : Leral.

PressAfrik rapporte que la responsable distingue le rôle d’accompagnement du Fonds monétaire international des négociations menées entre le Sénégal et ses créanciers.

Selon les explications rapportées, le FMI apporte son analyse de la soutenabilité de la dette et facilite les échanges. Il ne négocie toutefois pas à la place du pays et de ses bailleurs.

L’optimisme exprimé ne constitue pas l’annonce d’un accord définitif avec les créanciers. Leral ne précise ni calendrier d’aboutissement ni modalités d’un éventuel compromis.

Source : Leral et PressAfrik.




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 16 Octobre 2026 - 01:30 Hôpital Le Dantec : la reconstruction attendue en 2027

Vendredi 16 Octobre 2026 - 01:15 Éducation : le G7 annonce une grève du 21 au 23 octobre

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction