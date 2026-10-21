Le député Thierno Alassane Sall a consacré une partie de sa visite à Négué, mardi 20 octobre 2026, aux difficultés rencontrées par les populations rurales. Devant des habitants réunis à l’occasion de cette étape de sa tournée, il a notamment évoqué les problèmes d’approvisionnement en électricité et la situation des écoles dans plusieurs localités de l’intérieur du pays.

Une panne électrique qui durerait depuis la Tabaski

Selon Thierno Alassane Sall, les batteries de l’installation électrique desservant Négué seraient en panne depuis la Tabaski. Le parlementaire déplore la persistance de cette situation, qu’il présente comme révélatrice des difficultés auxquelles certaines communautés rurales restent confrontées.

Pour illustrer ce qu’il considère comme une inégalité de traitement, le député établit un parallèle avec l’Assemblée nationale. D’après lui, une interruption de courant dans cette institution entraînerait une intervention rapide de la Senelec, contrairement aux difficultés qui perdureraient dans des villages comme Négué.

Il appelle les représentants des populations à saisir les responsables du secteur de l’énergie afin d’obtenir une solution. Dans cette intervention, Thierno Alassane Sall interpelle particulièrement les députés de Pastef sur leur présence effective auprès des citoyens. Il revient également sur la question des véhicules 4x4 évoqués pour faciliter leurs déplacements et les invite à se rendre dans les territoires afin de mesurer les besoins des habitants.

Des écoles confrontées, selon Sall, au manque d’enseignants

Le député élargit ensuite son propos à l’éducation. Il affirme avoir rencontré, au cours de sa tournée, des villages où des enseignants auraient été affectés ailleurs sans être remplacés. Selon ses déclarations, certaines localités seraient privées d’enseignants depuis 2023, voire auparavant.

Thierno Alassane Sall fait notamment référence à des situations observées, selon lui, dans les départements de Linguère et de Bakel.

Pour le parlementaire, la difficulté à maintenir durablement le personnel enseignant dans certaines zones rurales est indissociable des conditions de vie. Il cite notamment les insuffisances en matière d’accès à l’eau, à l’électricité, au réseau de communication et aux infrastructures routières.

Un appel à des services essentiels accessibles à tous

Thierno Alassane Sall plaide pour un socle minimal de services publics dans les territoires ruraux. Il estime que l’amélioration des conditions de vie des populations contribuerait également à stabiliser les enseignants dans leurs postes. Il réclame, parallèlement, des affectations urgentes pour les établissements confrontés à des vacances de postes.

Au terme de son intervention, le député salue particulièrement les femmes présentes, dont plusieurs portent des foulards rouges. Il relève leur mécontentement et leur volonté de faire entendre leurs préoccupations auprès des autorités.

Source : communiqué et extrait vidéo de la visite de Thierno Alassane Sall à Négué, transmis à la presse, 20 octobre 2026. Déclarations en wolof reformulées en français.

Par Seyelatyr — Thièsinfo

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