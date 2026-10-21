Saint-Louis : 171 migrants secourus à Gandiol après l’échouement d’une pirogue

D’après des informations de la Gendarmerie nationale rapportées par PressAfrik, la Brigade territoriale de Saint-Louis, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Saint-Louis et en coordination avec la Base navale Nord, est intervenue après l’alerte pour des opérations de secours, de sécurisation et d’identification.
Selon les premiers éléments communiqués, les passagers auraient quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 15 octobre, avec pour destination l’Espagne. La Gendarmerie évoque des conditions météorologiques défavorables et une mer difficile ayant contraint l’embarcation à accoster vers 7 heures, avec l’appui de piroguiers de Guet-Ndar.
Le bilan communiqué fait état de 37 Sénégalais (dont 2 femmes) et 114 Gambiens (dont 60 femmes), ainsi que d’un ressortissant guinéen. Douze enfants figurent également parmi les rescapés. Sept personnes (six Gambiens et un Sénégalais) ont été évacuées à l’hôpital régional de Saint-Louis pour prise en charge médicale, précise la même source.
Toujours selon la Gendarmerie, une pirogue et dix bidons de 20 litres d’essence ont été saisis. Deux individus remis par la Base navale Nord sont retenus pour les besoins de l’enquête, tandis que le passeur présumé et le capitaine de la pirogue n’auraient pas été retrouvés à ce stade.
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Source : PressAfrik