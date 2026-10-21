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Saint-Louis : 171 migrants secourus à Gandiol après l’échouement d’une pirogue


Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:04 | Lu 62 fois Rédigé par


Une pirogue transportant 171 candidats à l’émigration irrégulière a échoué le 20 octobre 2026 à Pilote Bar, dans la commune de Gandiol (région de Saint-Louis). Selon la Gendarmerie nationale, sept personnes ont été évacuées à l’hôpital régional et aucune perte en vie humaine n’a été signalée.


Personnes secourues à Gandiol après l’échouement d’une pirogue — photo publiée par PressAfrik.
Personnes secourues à Gandiol après l’échouement d’une pirogue — photo publiée par PressAfrik.
Une opération de secours a permis de prendre en charge 171 candidats à l’émigration irrégulière après l’échouement de leur pirogue, le 20 octobre 2026, à Pilote Bar, dans la commune de Gandiol (région de Saint-Louis).
D’après des informations de la Gendarmerie nationale rapportées par PressAfrik, la Brigade territoriale de Saint-Louis, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Saint-Louis et en coordination avec la Base navale Nord, est intervenue après l’alerte pour des opérations de secours, de sécurisation et d’identification.
Selon les premiers éléments communiqués, les passagers auraient quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 15 octobre, avec pour destination l’Espagne. La Gendarmerie évoque des conditions météorologiques défavorables et une mer difficile ayant contraint l’embarcation à accoster vers 7 heures, avec l’appui de piroguiers de Guet-Ndar.
Le bilan communiqué fait état de 37 Sénégalais (dont 2 femmes) et 114 Gambiens (dont 60 femmes), ainsi que d’un ressortissant guinéen. Douze enfants figurent également parmi les rescapés. Sept personnes (six Gambiens et un Sénégalais) ont été évacuées à l’hôpital régional de Saint-Louis pour prise en charge médicale, précise la même source.
Toujours selon la Gendarmerie, une pirogue et dix bidons de 20 litres d’essence ont été saisis. Deux individus remis par la Base navale Nord sont retenus pour les besoins de l’enquête, tandis que le passeur présumé et le capitaine de la pirogue n’auraient pas été retrouvés à ce stade.
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Source : PressAfrik




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