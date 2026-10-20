Yankhoba Diattara mise sur les jeunes talents de Thiès avec Mbaaxane 2.0

Le projet Mbaaxane 2.0 franchit le cap de sa première année avec une troisième séance de détection. Dans un reportage de Thiesinfo TV publié le 20 octobre 2026, Yankhoba Diattara présente les premiers résultats de cette initiative tournée vers les jeunes footballeurs de Thiès et leur accompagnement.
Un réseau mobilisé pour les talents thiessois
Yankhoba Diattara explique avoir envisagé cette démarche après son départ du ministère des Sports, en avril 2023. Il souhaitait revenir à Thiès pour aider les jeunes passionnés de football à accéder aux possibilités offertes par ce secteur. Pour donner corps à cette ambition, il indique avoir sollicité ses amis, ses relations et son réseau.
Selon lui, l’enjeu ne se limite pas à repérer des joueurs. Il insiste aussi sur l’accompagnement et l’encadrement dont les jeunes talents ont besoin pour saisir ces possibilités. Il présente cette mobilisation comme une manière de leur offrir une chance de faire valoir leurs qualités.
Des partenaires européens et une relation de confiance
Diattara évoque l’implication de partenaires du football européen, parmi lesquels Xavier. Il souligne la connaissance que ce dernier possède de Thiès et du football sénégalais, un atout à ses yeux pour accompagner les joueurs.
Cette familiarité avec les réalités locales nourrit, d’après l’intervenant, une collaboration fondée sur la confiance. Il salue la disponibilité de ces partenaires, leur engagement et la mobilisation de leurs réseaux au service des jeunes. Il se dit également satisfait des talents observés au cours de cette troisième séance.
Quatre jeunes sélectionnés, des perspectives à concrétiser
Lancé en octobre 2025, Mbaaxane 2.0 célèbre son premier anniversaire en octobre 2026. Yankhoba Diattara fait état de quatre jeunes sélectionnés depuis le démarrage du projet. Il précise que certains ne peuvent pas encore voyager, tandis que l’accompagnement se poursuit.
Ce bilan demeure une première étape. Diattara espère que les détections réalisées pendant le séjour des partenaires permettront d’élargir le nombre de jeunes retenus. Il insiste toutefois sur le temps nécessaire pour accompagner les talents et donner une suite aux possibilités entrevues.
Pour les joueurs, ces séances représentent, selon lui, une occasion de se présenter et d’exprimer leurs qualités. L’ambition est de permettre aux jeunes détectés de signer, à terme, des contrats à l’étranger. Cette perspective reste à concrétiser : la sélection constitue une étape du parcours, sans garantir son aboutissement.
Source exclusive : Thiesinfo TV, reportage publié le 20 octobre 2026.