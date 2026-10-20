Yankhoba Diattara mise sur les jeunes talents de Thiès avec Mbaaxane 2.0

Le projet Mbaaxane 2.0 franchit le cap de sa première année avec une troisième séance de détection. Dans un reportage de Thiesinfo TV publié le 20 octobre 2026, Yankhoba Diattara présente les premiers résultats de cette initiative tournée vers les jeunes footballeurs de Thiès et leur accompagnement.

Un réseau mobilisé pour les talents thiessois

Yankhoba Diattara explique avoir envisagé cette démarche après son départ du ministère des Sports, en avril 2023. Il souhaitait revenir à Thiès pour aider les jeunes passionnés de football à accéder aux possibilités offertes par ce secteur. Pour donner corps à cette ambition, il indique avoir sollicité ses amis, ses relations et son réseau.

Selon lui, l’enjeu ne se limite pas à repérer des joueurs. Il insiste aussi sur l’accompagnement et l’encadrement dont les jeunes talents ont besoin pour saisir ces possibilités. Il présente cette mobilisation comme une manière de leur offrir une chance de faire valoir leurs qualités.