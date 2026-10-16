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Hôpital Le Dantec : la reconstruction attendue en 2027


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 01:30 | Lu 44 fois Rédigé par


L’achèvement de la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec est désormais envisagé pour 2027. Selon SeneNews, qui cite L’Observateur, le directeur général de l’établissement explique les retards par une modification du projet initial.


Entrée de l’hôpital Aristide Le Dantec avant sa reconstruction. Photo d’archive : SeneNews.
Entrée de l’hôpital Aristide Le Dantec avant sa reconstruction. Photo d’archive : SeneNews.

Le chantier, lancé en septembre 2022, devait initialement durer dix-huit mois. Dans l’entretien rapporté le 15 octobre 2026, le Dr El Hadj Mansour Diop évoque une suspension des travaux dans l’attente de la signature d’un avenant.

Il indique que l’intervention du chef de l’État a permis de lever ce blocage et que le Premier ministre œuvre à faciliter la reprise effective du chantier.

Le directeur revient également sur la répartition d’environ 1 200 agents dans une vingtaine de structures sanitaires. Il souligne les difficultés d’adaptation professionnelle liées à la fermeture de l’établissement.

Il plaide pour une meilleure coordination entre les structures et une organisation permettant de préserver la continuité des prises en charge.

Source : SeneNews.




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