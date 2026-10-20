À Thiès, Abdoulaye Dièye travaille depuis plusieurs années à installer son nom dans un espace politique déjà fortement disputé. Président de l’Alliance Avec le Peuple / Siggi Jotna (2AP), entrepreneur et ancien directeur général d’AIBD SA, il revendique aujourd’hui une ambition municipale qu’il dit porter depuis les élections territoriales de 2022 : diriger la Ville de Thiès.

Un parcours professionnel construit avant la politique

Natif de Thiès, dans le quartier de Bayal Khoudia Badiane, Abdoulaye Dièye a effectué une partie de sa scolarité dans la ville. Selon un portrait publié par Seneweb en octobre 2022, il a fréquenté l’établissement Iba Caty Ba avant d’obtenir un baccalauréat série D au lycée Malick Sy en 1997. Il poursuit ensuite des études de physique-chimie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis se forme au transport et à la logistique à l’IST du groupe Supdeco.

Il s’oriente ensuite vers l’entrepreneuriat, notamment à travers SOCOTRA, société active dans la consignation ainsi que dans le transport maritime et aérien. Ce parcours dans le secteur privé précède son exposition politique et constitue l’un des marqueurs qu’il met en avant dans son positionnement public.

De l’engagement politique à l’expérience d’AIBD SA

Son engagement politique devient publiquement visible en 2016, lorsqu’il apporte son soutien au président Macky Sall. En 2022, il participe aux élections territoriales à Thiès avec And Siggil Thiès, sur une liste parallèle au sein de la mouvance présidentielle.

Quelques mois plus tard, le 28 septembre 2022, Abdoulaye Dièye est nommé directeur général d’AIBD SA en Conseil des ministres. Cette fonction lui ouvre une séquence de responsabilité institutionnelle à l’échelle nationale. Elle prend fin au printemps 2024 : Cheikh Bamba Dièye est désigné pour lui succéder par une décision annoncée le 24 avril. Dans un message public, Abdoulaye Dièye situe la passation de service au 10 mai 2024.