À Thiès, Abdoulaye Dièye travaille depuis plusieurs années à installer son nom dans un espace politique déjà fortement disputé. Président de l’Alliance Avec le Peuple / Siggi Jotna (2AP), entrepreneur et ancien directeur général d’AIBD SA, il revendique aujourd’hui une ambition municipale qu’il dit porter depuis les élections territoriales de 2022 : diriger la Ville de Thiès.
Un parcours professionnel construit avant la politique
Natif de Thiès, dans le quartier de Bayal Khoudia Badiane, Abdoulaye Dièye a effectué une partie de sa scolarité dans la ville. Selon un portrait publié par Seneweb en octobre 2022, il a fréquenté l’établissement Iba Caty Ba avant d’obtenir un baccalauréat série D au lycée Malick Sy en 1997. Il poursuit ensuite des études de physique-chimie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis se forme au transport et à la logistique à l’IST du groupe Supdeco.
Il s’oriente ensuite vers l’entrepreneuriat, notamment à travers SOCOTRA, société active dans la consignation ainsi que dans le transport maritime et aérien. Ce parcours dans le secteur privé précède son exposition politique et constitue l’un des marqueurs qu’il met en avant dans son positionnement public.
De l’engagement politique à l’expérience d’AIBD SA
Son engagement politique devient publiquement visible en 2016, lorsqu’il apporte son soutien au président Macky Sall. En 2022, il participe aux élections territoriales à Thiès avec And Siggil Thiès, sur une liste parallèle au sein de la mouvance présidentielle.
Quelques mois plus tard, le 28 septembre 2022, Abdoulaye Dièye est nommé directeur général d’AIBD SA en Conseil des ministres. Cette fonction lui ouvre une séquence de responsabilité institutionnelle à l’échelle nationale. Elle prend fin au printemps 2024 : Cheikh Bamba Dièye est désigné pour lui succéder par une décision annoncée le 24 avril. Dans un message public, Abdoulaye Dièye situe la passation de service au 10 mai 2024.
De Siggi Jotna à l’Alliance Avec le Peuple
Le positionnement politique d’Abdoulaye Dièye a évolué avec les recompositions nationales. Durant la présidentielle de 2024, il soutient la candidature d’Amadou Ba. Quelques mois plus tard, à l’approche des élections législatives, Siggi Jotna se structure davantage comme formation d’opposition et apporte son soutien à la coalition Sam Sa Kaddu.
Une nouvelle étape intervient en mai 2025, avec l’obtention du récépissé de l’Alliance Avec le Peuple / Siggi Jotna. Abdoulaye Dièye annonce alors la participation de son parti au dialogue national initié par le président Bassirou Diomaye Faye. Cette participation ne permet pas, à elle seule, de conclure à un ralliement au pouvoir. En mars 2026, lorsqu’il salue le choix de Thiès pour accueillir les célébrations de la fête de l’Indépendance, il accompagne d’ailleurs cette appréciation d’un appel à des aménagements profitant aux différents quartiers de la ville.
Actions sociales et recherche d’un ancrage de proximité
À Thiès, Abdoulaye Dièye a également associé son nom à plusieurs initiatives à caractère social ou communautaire. En mars 2024, Thièsinfo rapportait notamment l’inauguration de la mosquée Abdoulaye Sow, située sur l’avenue Aynina Fall, après des travaux de rénovation engagés à son initiative. Le reportage évaluait leur coût à 130 millions de francs CFA.
Cette présence sur le terrain s’est poursuivie à travers les activités de Siggi Jotna. Dans son compte rendu publié le 14 octobre 2026, Thièsinfo décrit une remise de fournitures scolaires organisée à Thiès, pour laquelle le mouvement s’appuie sur ses coordinations de Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-Ouest. À cette occasion, Abdoulaye Dièye a de nouveau affirmé sa candidature à la mairie de la Ville de Thiès et réclamé la fixation de la date des prochaines élections locales.
Il a également critiqué les priorités du gouvernement, évoquant notamment la situation des entreprises, l’emploi, les inondations et les difficultés liées à la rentrée scolaire. Il reproche aux autorités de ne pas accorder assez de place à ces préoccupations.
L’épreuve de la traduction électorale
À l’approche des prochaines échéances locales, le projet d’Abdoulaye Dièye se précise donc autour de la mairie de Thiès. Son profil combine une expérience entrepreneuriale, un passage à la tête d’une grande société publique, une organisation partisane désormais formalisée et des initiatives de proximité conduites dans la ville.
Reste l’étape la plus politique : convertir cette implantation sociale et organisationnelle en projet municipal identifiable, puis en adhésion dans les urnes. Dans une ville où les fidélités partisanes, les coalitions et les équilibres locaux peuvent rapidement évoluer, la visibilité ne suffit pas à préjuger du rapport de forces. Pour Abdoulaye Dièye et 2AP/Siggi Jotna, c’est désormais sur ce terrain que se mesure l’ambition affichée depuis 2022.
Sources
Seneweb, 17 octobre 2022 — Portrait d’Abdoulaye Dièye
Dakaractu — Nomination d’Abdoulaye Dièye à la direction générale d’AIBD SA
Thièsinfo, 25 avril 2024 — Cheikh Bamba Dièye nommé à la tête d’AIBD SA
Message public d’Abdoulaye Dièye sur la passation du 10 mai 2024
Thièsinfo, 16 mars 2024 — Rénovation de la mosquée Abdoulaye Sow
Thièsinfo — Soutien à la candidature d’Amadou Ba en 2024
Thiès24, octobre 2024 — Structuration de Siggi Jotna et soutien à Sam Sa Kaddu
Dakaractu, 28 mai 2025 — Récépissé de 2AP/Siggi Jotna et participation au dialogue national
Thièsinfo, 25 mars 2026 — Prise de position sur la fête de l’Indépendance à Thiès
Thièsinfo, 14 octobre 2026 — Candidature à la mairie de Thiès et remise de fournitures scolaires