Presse : un responsable salue la levée annoncée des « conventions publicitaires »

Au Sénégal, la suspension des « conventions publicitaires » entre l’État et les médias privés pourrait être levée. Dans son édition de 6h du jeudi 22 octobre 2026,a rapporté la réaction du président d’un conseil de diffuseurs et éditeurs de presse, qui a accueilli favorablement la décision, estimant que le secteur traverse une crise économique aiguë.D’après la même source, cette annonce intervient après une audience accordée aupar le Premier ministre.Sur le même sujet,(publication du 21 octobre 2026) indique que le Premier ministre a exprimé, dans une lettre datée du 19 octobre 2026 adressée au ministre en charge de la Communication, un avis favorable à la levée de la suspension, sous conditions. Le quotidien évoque notamment la mise en place d’un comité ad hoc chargé d’encadrer la reprise et de définir des critères d’attribution.

Sources : RFM — 2026-10-22 ; Le Soleil

