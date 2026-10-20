Thiès : Thierno Alia Mbengue promet son appui aux jeunes de Bayal

À Bayal, quartier de Thiès, Thierno Alia Mbengue, directeur général de l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER), a placé la mobilisation politique et les aspirations de la jeunesse au centre de son intervention. Réuni avec des jeunes, des responsables associatifs et des sympathisants autour de Boubacar Samb, le dimanche 18 octobre 2026, il a défendu une approche associant engagement politique, promotion du sport, insertion professionnelle et amélioration des conditions de vie.

Organisée dans une ambiance nocturne ponctuée d'acclamations, la rencontre a donné lieu à plusieurs prises de parole. Des militants arborant notamment des signes de ralliement à Kiiraay ont participé à ce rassemblement, au cours duquel le nom de Boubacar Samb est revenu à plusieurs reprises. Au-delà des marques de soutien politique, les discussions ont fait émerger des attentes concrètes en matière d'emploi, de formation et d'accompagnement des initiatives locales.

Un appel à la mobilisation derrière le président Diomaye Faye

Prenant la parole devant l'assistance, Thierno Alia Mbengue a d'abord adressé ses remerciements à Boubacar Samb, aux jeunes mobilisés et aux personnes ayant contribué à l'organisation de la rencontre. Il a salué leur engagement et insisté sur la nécessité de maintenir cette dynamique dans la durée.

Le directeur général de l'ANER a ensuite réaffirmé son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en présentant Bayal comme un territoire où il entend renforcer la mobilisation politique autour du chef de l'État.

Son discours a notamment été marqué par une formule imagée faisant référence à un « titre foncier » portant le numéro 18-10-2026. Cette expression, employée le 18 octobre 2026 devant les participants, constituait une métaphore politique destinée à illustrer son souhait de voir Bayal et ses environs soutenir le président de la République. Elle ne renvoie ni à une opération immobilière ni à une attribution ou à une cession de terrain.

Par cette déclaration, Thierno Alia Mbengue a voulu donner une portée symbolique à son appel au rassemblement. Il a également invité ses interlocuteurs à dépasser les considérations liées au passé pour se concentrer sur les perspectives politiques et sociales à construire.