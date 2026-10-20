Thiès : Thierno Alia Mbengue promet son appui aux jeunes de Bayal

À Bayal, quartier de Thiès, Thierno Alia Mbengue, directeur général de l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER), a placé la mobilisation politique et les aspirations de la jeunesse au centre de son intervention. Réuni avec des jeunes, des responsables associatifs et des sympathisants autour de Boubacar Samb, le dimanche 18 octobre 2026, il a défendu une approche associant engagement politique, promotion du sport, insertion professionnelle et amélioration des conditions de vie.
Organisée dans une ambiance nocturne ponctuée d'acclamations, la rencontre a donné lieu à plusieurs prises de parole. Des militants arborant notamment des signes de ralliement à Kiiraay ont participé à ce rassemblement, au cours duquel le nom de Boubacar Samb est revenu à plusieurs reprises. Au-delà des marques de soutien politique, les discussions ont fait émerger des attentes concrètes en matière d'emploi, de formation et d'accompagnement des initiatives locales.
Un appel à la mobilisation derrière le président Diomaye Faye
Prenant la parole devant l'assistance, Thierno Alia Mbengue a d'abord adressé ses remerciements à Boubacar Samb, aux jeunes mobilisés et aux personnes ayant contribué à l'organisation de la rencontre. Il a salué leur engagement et insisté sur la nécessité de maintenir cette dynamique dans la durée.
Le directeur général de l'ANER a ensuite réaffirmé son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en présentant Bayal comme un territoire où il entend renforcer la mobilisation politique autour du chef de l'État.
Son discours a notamment été marqué par une formule imagée faisant référence à un « titre foncier » portant le numéro 18-10-2026. Cette expression, employée le 18 octobre 2026 devant les participants, constituait une métaphore politique destinée à illustrer son souhait de voir Bayal et ses environs soutenir le président de la République. Elle ne renvoie ni à une opération immobilière ni à une attribution ou à une cession de terrain.
Par cette déclaration, Thierno Alia Mbengue a voulu donner une portée symbolique à son appel au rassemblement. Il a également invité ses interlocuteurs à dépasser les considérations liées au passé pour se concentrer sur les perspectives politiques et sociales à construire.
ASC Bayal : le sport et la vie associative au cœur des échanges
La rencontre a également fait une large place au mouvement associatif et sportif. Thierno Alia Mbengue a félicité l'ASC Bayal pour son parcours dans les compétitions locales, soulignant le rôle fédérateur du football dans la vie du quartier.
Il a évoqué une prime d'encouragement ainsi qu'un kit de premiers secours destiné à accompagner les activités sportives. Ces gestes ont été présentés dans le cadre du soutien aux responsables et aux joueurs de l'association.
Mais son intervention ne s'est pas limitée au football. Le responsable a défendu l'idée selon laquelle les loisirs sportifs et culturels doivent être considérés comme des composantes du développement local, au même titre que les activités économiques et les besoins sociaux des populations.
Dans cette perspective, il a évoqué la nécessité de mieux prendre en compte les attentes des jeunes, notamment dans les domaines de l'emploi et de l'amélioration du cadre de vie. Il a exprimé sa volonté de contribuer à la recherche d'opportunités professionnelles, à l'émergence de projets de développement et à l'embellissement du quartier.
Les modalités de cet accompagnement restent à préciser. Dans cette rencontre de proximité, le responsable a surtout exposé les priorités qu’il entend défendre auprès des jeunes.
Emploi, formation et mobilité : des préoccupations sociales exprimées
Les échanges ont ensuite mis en évidence plusieurs difficultés auxquelles se trouvent confrontés les habitants, particulièrement les jeunes et les femmes. La question du chômage a occupé une place importante dans les interventions, avec un appel à rechercher des solutions susceptibles d'améliorer durablement l'autonomie économique des populations.
Un intervenant a notamment évoqué les risques auxquels sont exposés les conducteurs de motos Jakarta, ainsi que les possibilités de reconversion vers la conduite de véhicules automobiles. L'accès au permis de conduire a été présenté comme un levier potentiel pour diversifier leurs perspectives professionnelles.
La situation des femmes a également été abordée. Les discussions ont porté sur la mise en place de formations adaptées, suivies d'une recherche de financements permettant aux bénéficiaires de développer des activités génératrices de revenus. L'objectif exprimé est de renforcer leur autonomie économique plutôt que de limiter l'accompagnement à des aides ponctuelles.
Les participants ont par ailleurs soulevé des préoccupations concernant le cadre de vie, les équipements collectifs et les conditions nécessaires à l'épanouissement des habitants. Ces différents sujets ont illustré l'attente d'une action politique davantage tournée vers les réalités quotidiennes du quartier.
Boubacar Samb annonce six cellules de soutien et un forum de développement
Autre temps fort de la soirée, l'intervention de Boubacar Samb, qui a longuement insisté sur l'organisation de la mobilisation et les perspectives de développement de Bayal. Après avoir remercié les habitants, les notables et les responsables associatifs, il a salué le parcours de l'ASC et l'engagement des jeunes.
S'adressant directement à Thierno Alia Mbengue, Boubacar Samb a expliqué que sa démarche ne reposait pas sur la recherche d'un poste politique. Il a plutôt mis en avant son attachement à Bayal et son souhait de voir les initiatives menées bénéficier concrètement à la jeunesse thiessoise.
Dans cette dynamique, il a annoncé l'implantation de six cellules de soutien au cours du week-end suivant la rencontre. Cette initiative, présentée comme une prochaine étape de la structuration militante, doit permettre d'élargir et d'organiser la mobilisation dans Bayal et ses environs.
Boubacar Samb a également annoncé la volonté d'organiser un forum consacré au développement économique et social de Bayal et de ses environs. Cette perspective vise à placer les problématiques locales, notamment celles de la jeunesse, au centre d'une réflexion collective. Son calendrier et ses modalités de financement n’ont pas été précisés.
Les dernières séquences de la rencontre ont été marquées par des déclarations de soutien de jeunes présents à Boubacar Samb et à Thierno Alia Mbengue.
Entre démonstration de mobilisation politique et expression de préoccupations sociales, cette rencontre du 18 octobre a ainsi mis en lumière les attentes formulées à Bayal. La concrétisation des initiatives annoncées constituera désormais l'un des éléments permettant d'apprécier leur portée sur le terrain.
Sources : Reportage Thièsinfo TV, publié le 20 octobre 2026 ; Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER), référence pour le nom et la fonction de Thierno Alia Mbengue.
Vidéo — Reportage Thièsinfo TV : rencontre politique et échanges avec la jeunesse de Bayal, à Thiès.
Liens des sources : Reportage Thièsinfo TV — Site officiel de l'ANER.
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