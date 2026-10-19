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THIÈS : LA PLUIE S’INVITE À NOUVEAU EN PLEIN MOIS D’OCTOBRE


Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 15:53 | Lu 68 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Depuis 15 heures, ce lundi 19 octobre 2026, la pluie tombe à Thiès. Cette nouvelle séquence pluvieuse surprend par son arrivée en cette période de l’année où les populations commencent à espérer la fin de l’hivernage. Elle relance les interrogations sur l’évolution du temps dans la capitale du Rail et les éventuelles conséquences de ces précipitations sur le quotidien des habitants.


THIÈS : LA PLUIE S’INVITE À NOUVEAU EN PLEIN MOIS D’OCTOBRE

La pluie fait son retour à Thiès. Depuis 15 heures ce lundi, les précipitations observées dans la ville rappellent que le mois d’octobre peut encore réserver des épisodes pluvieux, même lorsque la saison hivernale semble progressivement toucher à sa fin.
 
Alors que de nombreux habitants s’attendaient à une installation durable du temps sec, cette nouvelle averse vient bouleverser les prévisions du quotidien. Pour les commerçants, les conducteurs de motos Jakarta, les chauffeurs de taxi, les vendeurs installés le long des routes et les autres usagers de l’espace public, ces précipitations peuvent nécessiter une adaptation rapide des activités.
 

Une pluie qui prolonge les interrogations sur la fin de l’hivernage

Au Sénégal, le mois d’octobre correspond généralement à une période de transition entre l’hivernage et la saison sèche. Toutefois, cette transition ne signifie pas que les pluies cessent partout et définitivement à la même date.
 
Les conditions atmosphériques peuvent encore favoriser des précipitations dans certaines localités, en fonction de l’évolution des systèmes météorologiques. La pluie enregistrée à Thiès ce lundi illustre cette variabilité et rappelle qu’une accalmie ne suffit pas, à elle seule, à annoncer la fin définitive de l’hivernage.
 
La pluie observée depuis 15 heures s’inscrit ainsi dans un contexte où des précipitations restaient possibles dans la région.
 

La circulation et les activités quotidiennes sous surveillance

Au-delà de son caractère météorologique, cette pluie pose la question des conditions de circulation dans la ville. Lorsque les précipitations se prolongent, certaines chaussées peuvent devenir glissantes et les déplacements à moto ou à pied plus difficiles.
 
Dans les quartiers où l’évacuation des eaux pluviales est insuffisante, une accumulation d’eau peut également compliquer le passage des véhicules et des piétons. La situation dépend toutefois de l’intensité de la pluie, de sa durée et de l’état des ouvrages d’assainissement.
 
Pour l’heure, aucun bilan vérifié concernant d’éventuelles inondations, des dégâts matériels ou des perturbations majeures n’est établi dans les informations disponibles. Il convient donc de suivre l’évolution de la situation sans tirer de conclusions prématurées.
 

Les Thiessois invités à rester prudents

Cette nouvelle pluie rappelle également l’importance de la vigilance, même en fin de saison. Les motocyclistes sont invités à réduire leur vitesse sur les chaussées mouillées, tandis que les piétons doivent éviter les zones où l’eau s’accumule ou circule avec force.
 
Les habitants des secteurs habituellement exposés aux difficultés d’évacuation des eaux sont également encouragés à surveiller l’évolution des précipitations et à suivre les bulletins météorologiques officiels.
 

La fin des pluies n’est pas encore acquise

La pluie qui tombe à Thiès depuis 15 heures constitue un nouvel épisode pluvieux en cette fin de saison. Si elle peut être perçue comme l’une des dernières manifestations de l’hivernage, il serait prématuré de l’affirmer sans disposer de données météorologiques confirmant la fin des précipitations.
 
Une question demeure donc : cette pluie marque-t-elle l’un des derniers épisodes de l’hivernage à Thiès, ou annonce-t-elle de nouvelles averses dans les prochains jours ?
 
En attendant des informations complémentaires sur les quantités d’eau recueillies, la durée des précipitations et leurs conséquences sur le terrain, la capitale du Rail reste attentive à l’évolution du ciel.


Lat Soukabé Fall

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