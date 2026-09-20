Thiès : une nouvelle agression entre détenus se termine au tribunal

Les faits se sont déroulés au sein de la prison, à la suite d’une première altercation entre les deux détenus. Après cette bagarre, les agents de l’administration pénitentiaire étaient intervenus pour les séparer, pensant avoir mis fin au différend.





Mais la situation a rapidement dégénéré à nouveau. Selon les éléments présentés devant le Tribunal d’instance de Thiès, M. Ndiaye aurait rejoint son codétenu dans la chambre froide de la MAC avant de s’en prendre une nouvelle fois à lui. L’agression lui aurait occasionné des blessures.





Appelé à s’expliquer à la barre, le prévenu n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il les a reconnus avant de présenter ses excuses.





Le procureur de la République a requis l’application de la loi.



Au terme des débats, le Tribunal d’instance de Thiès a déclaré M. Ndiaye coupable de coups et blessures volontaires et l’a condamné à deux mois de prison ferme.

