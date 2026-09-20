Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : une nouvelle agression entre détenus se termine au tribunal


Rédigé le Lundi 21 Septembre 2026 à 18:00 | Lu 74 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Déjà incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès, M. Ndiaye, âgé de 25 ans, s’est retrouvé une nouvelle fois devant la justice pour des faits de coups et blessures volontaires commis sur son codétenu A.S.


Thiès : une nouvelle agression entre détenus se termine au tribunal

Les faits se sont déroulés au sein de la prison, à la suite d’une première altercation entre les deux détenus. Après cette bagarre, les agents de l’administration pénitentiaire étaient intervenus pour les séparer, pensant avoir mis fin au différend.
 

Mais la situation a rapidement dégénéré à nouveau. Selon les éléments présentés devant le Tribunal d’instance de Thiès, M. Ndiaye aurait rejoint son codétenu dans la chambre froide de la MAC avant de s’en prendre une nouvelle fois à lui. L’agression lui aurait occasionné des blessures.
 

Appelé à s’expliquer à la barre, le prévenu n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il les a reconnus avant de présenter ses excuses.
 

Le procureur de la République a requis l’application de la loi.
 
Au terme des débats, le Tribunal d’instance de Thiès a déclaré M. Ndiaye coupable de coups et blessures volontaires et l’a condamné à deux mois de prison ferme.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Actualité à Thiès

Thiès Ouest : Massaly annonce sa coalition et promet de « prendre » la commune

Lat Soukabé Fall - 21/09/2026 - 0 Commentaire
Thiès Ouest : Massaly annonce sa coalition et promet de « prendre » la commune
Dans le cadre de sa tournée dénommée « Un week-end, un quartier », Massaly s’est rendu à Thiès Ouest, où il a été reçu par Sega Mbengue. Cette étape a été marquée par une prise de parole au cours de...

Thiès : malgré les contrôles, les dépôts de gravats persistent, la brigade d’hygiène met en garde les contrevenants

Lat Soukabé Fall - 20/09/2026 - 0 Commentaire
Thiès : malgré les contrôles, les dépôts de gravats persistent, la brigade d’hygiène met en garde les contrevenants
À Thiès, le dépôt de gravats continue de poser problème malgré les campagnes de sensibilisation et les sanctions. Le chef de la brigade d’hygiène, l’adjudant-chef Damien Ndione, déplore la...

Actualités

KANKOURANG 2026 À MBOUR : Dix membres de « lël » clandestins interpellés par la police

- 21/09/2026 - 0 Commentaire
KANKOURANG 2026 À MBOUR : Dix membres de « lël » clandestins interpellés par la police
La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour, appuyée par des éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) et de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), a mené une vaste opération...

THIÈS : UN TÔLIER CONDAMNÉ À 30 000 F CFA D’AMENDE POUR AVOIR FRAPPÉ LA FEMME DE SON GRAND FRÈRE

- 21/09/2026 - 0 Commentaire
THIÈS : UN TÔLIER CONDAMNÉ À 30 000 F CFA D’AMENDE POUR AVOIR FRAPPÉ LA FEMME DE SON GRAND FRÈRE
Faits divers – Tribunal d’instance de Thiès Un tôlier âgé de 34 ans, identifié sous le nom de M. Diakhaté, a été jugé devant le tribunal d’instance de Thiès pour des faits de coups et blessures...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction