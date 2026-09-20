Diamaguène : un adolescent de 15 ans agressé lors d’un cambriolage

Selon les éléments rapportés, l’un des deux suspects aurait ensuite agressé sexuellement un garçon âgé de 15 ans qui se trouvait dans l’appartement.





Une plainte aurait été déposée à la suite des faits, notamment pour vol et agression sexuelle.





La présence d’un mineur parmi les victimes rend l’affaire particulièrement grave. Les enquêteurs devront établir avec précision le déroulement des événements, identifier les personnes impliquées et déterminer les responsabilités de chacun.





Dans les affaires impliquant des mineurs, les investigations sont menées avec une attention particulière afin de protéger la victime et de recueillir les éléments nécessaires à la procédure judiciaire.





Les auditions des différentes personnes concernées, ainsi que les éventuels éléments matériels disponibles, pourraient contribuer à faire avancer l’enquête.





L’affaire met également en évidence les risques liés aux intrusions dans les domiciles, particulièrement lorsque les occupants se retrouvent confrontés à des individus venus commettre un vol.



Les autorités judiciaires devront désormais déterminer les responsabilités pénales des suspects dans cette affaire.

