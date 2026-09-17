Thiès : un mécanicien jugé après une bagarre

Une affaire de coups et blessures volontaires a été examinée mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Thiès.





Le prévenu, identifié par les initiales A. Thiam, est mécanicien. Il comparaissait à la suite d’une altercation avec P., présenté comme la victime dans cette affaire.





Selon les éléments du dossier rapportés, le différend entre les deux protagonistes avait dégénéré après une première bagarre.





L’affaire a ensuite pris une tournure judiciaire avec la saisine du tribunal des flagrants délits.





Le prévenu doit répondre des faits de coups et blessures volontaires qui lui sont reprochés.





Le tribunal a examiné les éléments présentés dans le dossier ainsi que les circonstances de l’altercation.



Cette affaire rappelle une nouvelle fois les conséquences judiciaires que peuvent entraîner les violences physiques lors de différends entre particuliers.

