Nommé PCA du Grand Théâtre, Déthié Diouf se dit « extrêmement déçu »

La nomination de Déthié Diouf à la présidence du Conseil d’administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose ne suscite pas chez l’intéressé l’enthousiasme attendu. Réagissant à cette décision prise lors du Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2026, le responsable politique thiessois a exprimé ouvertement sa déception.

« Je suis extrêmement déçu. Et ça, je le dis. Je le dis et je l’assume », a-t-il déclaré.

Déthié Diouf considère que la responsabilité qui lui est confiée ne correspond pas à ce qu’il espérait au regard de son engagement politique et du rôle qu’il affirme avoir joué dans le soutien à Bassirou Diomaye Faye.

« J’ai toujours été un soldat en première ligne »

Au cours de son intervention, le président du Parti Visa est longuement revenu sur son engagement aux côtés de l’actuel chef de l’État. Il affirme avoir participé activement à la mobilisation politique, notamment à Thiès, et avoir défendu Bassirou Diomaye Faye bien avant d’entretenir une relation personnelle avec lui.

« J’ai toujours été un soldat en première ligne », a-t-il insisté, évoquant également les déplacements, les sacrifices familiaux et les activités de terrain qu’il dit avoir consentis durant cette période.

Déthié Diouf affirme notamment avoir parcouru plusieurs régions du Sénégal pour défendre cette cause et rappelle l’implication de son parti dans la mobilisation en faveur de Bassirou Diomaye Faye.

Thiès au cœur de son mécontentement

Sa réaction porte également sur la place accordée à Thiès dans les nominations. Selon lui, le département mérite davantage de responsabilités au niveau central. Il estime que les efforts politiques consentis dans la capitale du Rail et l’engagement de ses responsables devraient être davantage pris en compte.

Tout en réaffirmant son attachement au Sénégal et à Thiès, Déthié Diouf assure ne pas inscrire sa démarche dans une quête personnelle de privilèges. Il dit vouloir continuer à défendre les intérêts de Thiès, de son parti et, plus largement, du pays.

Le Conseil des ministres du 10 septembre a officiellement nommé Déthié Diouf président du Conseil d’administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Il succède à Ousmane Sané.