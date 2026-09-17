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Louga : une femme soupçonnée d’avoir agressé trois enfants


Rédigé le Jeudi 17 Septembre 2026 à 14:32 | Lu 64 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène dramatique s’est produite mardi à Touré Fass, dans la commune de Darou Marnane, à Louga. Une femme est soupçonnée d’avoir agressé trois enfants âgés de 3 ans, dont le fils de sa coépouse et ses propres jumeaux. L’un des enfants est décédé après son évacuation à l’hôpital. Une enquête de la gendarmerie est en cours.


Louga : une femme soupçonnée d’avoir agressé trois enfants

Les faits se sont déroulés dans le village de Touré Fass, où une femme identifiée par les initiales Nd. F. Dieng aurait agressé trois enfants âgés de trois ans. Selon le récit rapporté par L’Observateur, les victimes se trouvaient dans une chambre lorsque la mise en cause y serait entrée alors que son époux et sa coépouse étaient absents.
 

D’après les premiers éléments rapportés, la femme aurait d’abord agressé le fils de sa coépouse avant de s’en prendre à ses propres jumeaux. Elle aurait ensuite tenté de mettre fin à ses jours et aurait déclenché un incendie dans la pièce où se trouvaient les enfants.
 

Alertés par la fumée et l’odeur de brûlé, des habitants du village sont intervenus. En ouvrant la chambre, ils ont découvert les victimes et organisé leur évacuation vers le district sanitaire de Darou Marnane.
 

L’enfant appartenant à la coépouse est malheureusement décédé. Son corps a été déposé à la morgue. La femme et ses deux enfants ont, quant à eux, été transférés à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba pour une prise en charge médicale.
 

L’un des jumeaux a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l’établissement sanitaire. La mère, grièvement blessée, demeure hospitalisée.
 

Une enquête ouverte

La brigade de gendarmerie de Darou Marnane a ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les circonstances de cette affaire et les responsabilités éventuelles.
 

Dans le village, des proches de la mise en cause évoquent d’éventuels troubles psychiques dont elle souffrirait depuis quelque temps. Cette information, rapportée par L’Observateur, reste toutefois à confirmer par les enquêteurs et les éléments médicaux.
 
À ce stade, les circonstances exactes du drame ainsi que les motivations de la mise en cause demeurent à établir.



Lat Soukabé Fall

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