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Thierno Alia Mbengue rend visite à la famille de Thierno Abou Dia et sollicite des prières pour sa nouvelle mission à l’ANER


Rédigé le Mercredi 16 Septembre 2026 à 19:36 | Lu 63 fois Rédigé par



Thierno Alia Mbengue rend visite à la famille de Thierno Abou Dia et sollicite des prières pour sa nouvelle mission à l’ANER
Nouvellement nommé Directeur général de l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue s’est rendu ce mercredi auprès de la famille religieuse de Thierno Abou Dia. Il a été reçu par le Khalife, Thierno Ibrahima Dia, à qui il a sollicité des prières pour la réussite de sa nouvelle mission. Le nouveau Directeur général de l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue, a effectué ce mercredi une visite auprès de la famille de Thierno Abou Dia. À cette occasion, le nouveau patron de l’ANER a été chaleureusement reçu par le Khalife Thierno Ibrahima Dia. Une visite placée sous le signe des relations fraternelles et de l’attachement du responsable à cette famille religieuse. Revenant sur sa relation particulière avec la famille de Thierno Abou Dia, Thierno Alia Mbengue a sollicité les prières du Khalife pour l’accompagner dans sa nouvelle mission à la tête de l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables. Le Directeur général de l’ANER a également réaffirmé son engagement à défendre et à promouvoir les intérêts de Thiès, ville où il réside et à laquelle il demeure profondément attaché. Au cours de cette rencontre, Thierno Alia Mbengue a par ailleurs rendu un vibrant hommage à son ami et Directeur de cabinet, Thierno Aboubakry Kane, avec qui il affirme cheminer depuis près de vingt ans. Il a tenu à rappeler, devant la famille religieuse, la solidité de cette amitié et leur long compagnonnage. « Nous ne comptons pas laisser derrière nous ce foyer religieux que nous portons dans notre cœur », a notamment déclaré le Directeur général de l’ANER, réaffirmant ainsi son attachement à la famille de Thierno Abou Dia. Prenant la parole, Thierno Ibrahima Dia, Khalife de la famille, a salué le geste du nouveau Directeur général. Il a apprécié cette démarche qui, selon lui, témoigne de l’attachement de Thierno Alia Mbengue à la famille religieuse. Le Khalife a enfin formulé des prières pour la réussite de Thierno Alia Mbengue dans ses nouvelles fonctions à la tête de l’ANER, lui souhaitant plein succès dans l’accomplissement de sa mission.



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